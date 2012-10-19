欧盟将派三位领导人领诺贝尔和平奖

上周五诺奖评审委员会授予欧盟2012诺贝尔和平奖，表彰其在二战後帮助欧洲“从充满战火的大陆变成和平的大陆”。欧盟官员周三表示将由三人前往挪威领奖，分别代表欧盟的三个重要机构：欧盟执委会、欧洲理事会和欧洲议会。路透