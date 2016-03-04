欧盟考虑对朝鲜实施额外制裁举措--外交官

路透布鲁塞尔3月3日（记者 Robin Emmott） - 外交官们称，欧盟正在考虑对朝鲜实施额外制裁举措，从而彰显与主要贸易伙伴韩国和日本的团结；此前联合国安理会通过了严厉的对朝制裁新举措。

欧盟外交政策负责人莫盖里尼（Federica Mogherini）欢迎联合国扩大对朝鲜的制裁，称欧盟将更新其制裁举措。

“欧盟有采取额外自主限制性措施的空间，从而补充和加强联合国的新制裁措施，”路透看到的一份外交照会显示。

德国、法国、西班牙和波兰希望看到欧盟在金融和保险以及通过冻结资产打击更多朝鲜人等领域所能采取的更多举措。

欧盟外交官们表示，德国还希望加强监控朝鲜外交官的“非外交”活动。

朝鲜虽然离欧洲很远，但该国令北约以及欧盟的亚洲贸易伙伴感到担忧。

“这是为了支持我们的盟友日本和韩国，它们直接受到朝鲜的威胁，”参与讨论进一步措施的一名欧盟外交官说道。（完）