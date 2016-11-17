欧洲10月汽车销量下降0.3% 大众、PSA和雷诺降幅居前

俄罗斯经济部称2017年或许无需全额动用储备基金 因油价上涨
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透巴黎11月17日 - 周四发布的行业数据显示，欧洲10月汽车销量下降0.3%，该地区三大汽车厂商大众汽车(Volkswagen) (VOWG_p.DE)、PSA集团 (PEUP.PA)和雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)降幅居前。
欧洲汽车制造商协会发布公告称，10月欧盟成员国加冰岛、挪威和瑞士的汽车销量总计114万辆。
PSA集团汽车销量下降7.4%，受雪铁龙品牌汽车销量减少8.9%拖累，标致品牌汽车销量降幅为4.6%。
雷诺集团汽车销量下降2.1%，大众销量减少1.8%，主要归因于核心大众品牌汽车销量减少7.8%。
10月汽车销售数据拖累了欧洲汽车市场今年以来的表现。1-10月汽车销量较上年同期增长6.9%。
据法国和德国本月稍早公布的数据显示，10月两国汽车需求下降，促使预测机构LMC Automotive下调西欧市场全年销量预估。(完)
(编译 汪红英；审校 王颖)
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透东京1月13日 - 日本任天堂周五称，将于3月3日推出近四年来首个新款游戏主机Switch，美国售价为299.99美元，日本售价29,980日圆。
路透东京1月13日 - 亚洲股市周五下滑，但有望实现周线涨幅。美元料周线下跌，因特朗普未在两天前记者会上详述其刺激计划，令投资者大感失望。