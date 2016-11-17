欧洲10月汽车销量下降0.3% 大众、PSA和雷诺降幅居前

路透巴黎11月17日 - 周四发布的行业数据显示，欧洲10月汽车销量下降0.3%，该地区三大汽车厂商大众汽车(Volkswagen) (VOWG_p.DE)、PSA集团 (PEUP.PA)和雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)降幅居前。

欧洲汽车制造商协会发布公告称，10月欧盟成员国加冰岛、挪威和瑞士的汽车销量总计114万辆。

PSA集团汽车销量下降7.4%，受雪铁龙品牌汽车销量减少8.9%拖累，标致品牌汽车销量降幅为4.6%。

雷诺集团汽车销量下降2.1%，大众销量减少1.8%，主要归因于核心大众品牌汽车销量减少7.8%。

10月汽车销售数据拖累了欧洲汽车市场今年以来的表现。1-10月汽车销量较上年同期增长6.9%。

据法国和德国本月稍早公布的数据显示，10月两国汽车需求下降，促使预测机构LMC Automotive下调西欧市场全年销量预估。(完)