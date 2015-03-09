欧元区增长动能增强 其它主要经济体稳定--OECD

路透巴黎3月9日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周一公布的领先指标显示，欧元区对全球经济增长前景愈发有所贡献。

OECD的领先指标显示“欧元经济增长动能出现积极的变化，大多数其它经济体和OECD成员国的经济增长动能总体上稳定。”

OECD的欧元区领先指标从100.6升至100.7，而OECD整体的领先指标则从100.3升至100.4。

美国领先指标持平于100.2，日本的领先指标保持在99.8。非OECD的大型经济体中，中国的领先指标从99.0升至99.1。巴西和印度的领先指标双双小升，但俄罗斯指标从99.5下滑至99.3。

欧元区内部，德国领先指标从99.6升至99.7，法国从100.5升至100.6，意大利从101.0升至101.2。(完)

(编译 王洋; 审校 白云)

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