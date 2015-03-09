欧元区增长动能增强 其它主要经济体稳定--OECD

一季度全球黄金需求量同比降18% 因黄金ETF流入量自高点回落--WGC
路透上海5月4日 - 世界黄金协会（WGC）周四发布最新季度黄金需求趋势报告，一季度全球黄金需求为1,034吨，同比下降18%，主要是因为黄金ETF（交易所上市基金）流入总量由去年同期的阶段性高点回归到正常水平，以及各国央行的黄金储备需求持续放缓。
路透巴黎3月9日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周一公布的领先指标显示，欧元区对全球经济增长前景愈发有所贡献。
OECD的领先指标显示“欧元经济增长动能出现积极的变化，大多数其它经济体和OECD成员国的经济增长动能总体上稳定。”
OECD的欧元区领先指标从100.6升至100.7，而OECD整体的领先指标则从100.3升至100.4。
美国领先指标持平于100.2，日本的领先指标保持在99.8。非OECD的大型经济体中，中国的领先指标从99.0升至99.1。巴西和印度的领先指标双双小升，但俄罗斯指标从99.5下滑至99.3。
欧元区内部，德国领先指标从99.6升至99.7，法国从100.5升至100.6，意大利从101.0升至101.2。(完)
(编译 王洋; 审校 白云)
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