路透专访：欧盟能源执委希望7月中前就俄乌天然气争端举行三方会谈

路透布鲁塞尔6月17日 - 参与俄罗斯和乌克兰天然气价格谈判的欧盟首席谈判代表正尽力在7月中前把两国拉回到谈判桌前，但他表示乌克兰周末爆发的流血事件让这项任务变得更加艰巨。

由于欧盟执委会、乌克兰和俄罗斯三方举行的最新一轮谈判未果，俄罗斯天然气巨头Gazprom 周一切断了对乌克兰的天然气供应。

欧盟能源执委厄廷格(Guenther Oettinger)向路透表示，要想取得更多进展需要花费一些时间，而夏季天然气储备充裕且需求较低，让他有几个月的时间来寻找解决方案。

此外，他表示，将在未来几天与乌克兰举行会谈，并试图在下周安排双边谈判。