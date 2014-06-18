路透专访：欧盟能源执委希望7月中前就俄乌天然气争端举行三方会谈

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透布鲁塞尔6月17日 - 参与俄罗斯和乌克兰天然气价格谈判的欧盟首席谈判代表正尽力在7月中前把两国拉回到谈判桌前，但他表示乌克兰周末爆发的流血事件让这项任务变得更加艰巨。
由于欧盟执委会、乌克兰和俄罗斯三方举行的最新一轮谈判未果，俄罗斯天然气巨头Gazprom 周一切断了对乌克兰的天然气供应。
欧盟能源执委厄廷格(Guenther Oettinger)向路透表示，要想取得更多进展需要花费一些时间，而夏季天然气储备充裕且需求较低，让他有几个月的时间来寻找解决方案。
此外，他表示，将在未来几天与乌克兰举行会谈，并试图在下周安排双边谈判。
之后，他计划与俄罗斯进行磋商，以期在7月中旬前再安排一场三方会谈。(完) (编译 许娜；审校 龚芳)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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