欧盟官员暗示节支时代已经结束 要转向经济成长策略

焦点：三星今年获利预计劲增 但部分投资者担心后劲不足
路透首尔4月13日 - 在三星电子今年获利有望创纪录高位之际，一些投资者却开始担心其很快就可能成为自身成功的牺牲品。
* 欧盟官员巴罗索和雷恩暗示调整节支政策
* 欧元区整体2012年赤字下降
* 法国和西班牙赤字目标未实现，但可能放宽时间限制
路透布鲁塞尔4月23日 - 法国和西班牙去年未实现预算赤字目标，欧元区债务水平激增，但随着欧盟执委会传出结束大幅减支的信号，法国和西班牙压力可能在缓解。
欧盟统计局周一在谈到2012年欧洲公共债务与赤字数据时表示，法国赤字与经济产出之比为4.8%，高于4.5%的目标。西班牙的这一比率最高。
由于连续第二年经济出现衰退被归咎于削减预算，欧盟经济暨货币事务执委雷恩周末指出，有必要给予严苛经济目标更大的灵活性。欧盟执委会主席巴罗索周一表示，节支举措在民众支持方面已经达到极限。
“我认为这一政策从根本上是正确的，但已经达到极限，”他在一次会议上表示。
削减预算是欧元区克服债务危机的核心，但也因带来恶性循环而受到指责，因其导致政府减支，企业裁员，欧洲民众支出下降，年轻人就业希望渺茫。
失业率处于高位，南欧爆发暴力事件，不得不令人再次斟酌，要把重心转向经济成长策略。
尽管实施减支和加税，但西班牙扣除银行资本重组后的预算缺口仍高达7.1%，高于政府6.98%的目标，也远高于该国最初6.3%的目标。
如果加上西班牙重组银行支出和欧元区提供的400亿欧元银行救助资金，那么西班牙2012年赤字与GDP之比将近11%，高于欧盟预估的10.2%，也高于2011年的9.4%。
西班牙的赤字与GDP之比高于希腊，为欧盟最高。
欧盟统计局称，欧元区主权债务累计规模与GDP之比在2012年触及纪录水准90.6%。
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**节支政策结束？**
不过，节支措施的转变受到整体状况改善支撑。欧元区17国整体财政赤字与GDP之比为3.7%，2011年和2010年时分别为4.2%和6.5%。
部分结果就是，西班牙和法国料将得到更多时间来实现欧盟设定的3%目标。
欧盟统计局公布数据之前，巴罗索在布鲁塞尔演讲时表示，“我们需要把对公共财政、巨额赤字、巨大公共债务不可或缺的修正...与适当的经济成长措施结合起来。”
欧盟领导人迫切渴望经济成长，欧盟执委会将在5月29日决定是否建议欧盟各财长让法国和西班牙把财政赤字与GDP之比降至3%的时间延长到2015年，现今的目标时间为2014年。
目前尚不清楚欧盟决策者计划作出多大的政策调整。
欧盟经济暨货币事务执委雷恩周四在华盛顿对路透表示，20国集团财政领袖对于减轻节支力度的呼吁是“多此一举”。
雷恩愈发关注各国在结构上的财政努力，也就是撇开景气周期和一次性预算措施的影响。
但德国和欧洲央行希望看到欧元区国家在历经10年债务及赤字水平急遽上升之后，财政状况能步上有序正轨。
此外，除英国和捷克之外所有欧盟国家在2012年3月签署的欧盟财政条约，要求政府维持预算处于平衡或盈余，同时结构性赤字与GDP之比不高于0.5%。
“我没有看到政策出现大转变或者节支议题已经消失，”花旗集团分析师Jurgen Michels称，“多数国家将不得不采取额外的可持续性财政措施，以便实现他们的新目标。”(完)
(编译 李爽/王翔琼; 审校 李婷仪)
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