欧盟贸易执委：中欧无需贸易战

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透布鲁塞尔10月21日电---欧盟贸易执委卡瑞德古特称,欧盟不会在保护本地区工业、反击中国不公平竞争上退缩,但双方共同利益将防止破坏性的贸易战争出现.
近几个月以来,欧盟与中国之间的贸易争端不断扩大.在欧洲企业指责中国倾销太阳能面板产品後,欧盟在9月对中国发起该地区有史以来规模最大的反倾销调查案.
欧盟还在搜集有关中国华为HWT.UL和中兴通讯(000063.SZ)是否倾销或受到非法补贴的证据.
卡瑞德古特在其欧盟执委会办公室接受采访称:"但我们无意于让紧张关系升级.我相信中国也认识到必须克制在一定限度以内."
卡瑞德古特表示,这种紧张关系完全是因为中国正寻求生产精密尖端产品,这将给欧洲带来竞争.
"中国正面临巨大挑战:如何从高附加值蛋糕上分到更大一块,如果不这样做,或许就不能迈出经济发展的下一步,日本、台湾、韩国、新加坡和香港都迈出过这一步."卡瑞德古特本月出版的着作中写道.
中国与欧盟的双边贸易额自2003年以来翻了一番,在2011年达到4,280亿欧元(5,580亿美元),欧盟已经成为中国最大的贸易夥伴.中国对欧盟而言则是仅次于美国的第二大出口对象.
但目前,从金属管件到中国限制稀土出口,双方在多个领域掀起贸易争端.
欧盟外交人士称,卡瑞德古特可能利用太阳能面板案作筹码,来促使中国减少对华为和中兴通讯的非法补贴.
卡瑞德古特拒绝详细置评,但表示希望能找到解决方法.
"你可以设想一下:中欧之间问题激增会有怎样的後果.双方都会认识到,这对整个世界经济都将是非常糟糕的事情."卡瑞德古特表示.(完)
--编译 程琳;审校 于春红
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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