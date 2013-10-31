欧盟官员称美债问题使美国信誉岌岌可危

供应过剩今年无损黄金魅力 可能突破1400美元--行业报告
路透伦敦3月30日 - 咨询机构Metals Focus在周四公布的报告中称，尽管供应充裕，但较低的利率今年可能带动对黄金的新投资，金价或将涨至每盎司1,400美元以上。
* 美国债务上限疑虑令人信心瓦解--巴罗佐
* 全球经济欲持续复苏端视美国债务解决情况
* 巴罗佐敦促重建欧盟-美国之间的信任关系
路透布鲁塞尔10月30日 -欧盟(EU)执委会主席巴罗佐警告称，美国解决债务问题的能力持续受到怀疑，使得美国在全球的信誉岌岌可危。
美国政府在关门16天之后，共和党打退堂鼓，白宫本月得到短暂喘息机会。但这种缓兵之计只是把问题推迟到2014年初，且眼下没有全面的解决之道。
巴罗佐表示，这样的不确定性让投资人厌恶风险，且有损及经济之虞。
巴罗佐接受路透专访时表示，“这样的利害关系十分重要，不只是攸关美国经济，也关系到美国在全球的信誉。”
“鉴于美国的经济规模和在全世界的影响力，”我希望美国的民主制度可以发挥作用，能够实现我认为不但对美国人，同时也对全世界至关重要的期望。”
“全球投资人厌恶风险，而这不利于我们希望全球恢复持续性成长的局面。”
“每件事都让投资人的信心蒙上阴霾，这对美国肯定不是件好事，对全球经济亦然。”
美国监视丑闻引发轩然大波，美国国家安全局(NSA)被控窃听法国、西班牙、意大利和德国，其中还包括了默克尔个人行动电话。
欧洲领袖们对于美国的监听行为群起愤慨，美国总统奥巴马上周与默克尔通话，已保证日后不会再有这类监听情况。
巴罗佐认为对欧洲进行监听是“天大的意外”，其并称需要采取具体行动来重建欧美之间的信任关系。(完)
(编译 戴素萍 审校 王冠中)
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