综述：欧洲油服企业第二季业绩强于预期 前方曙光乍现

路透奥斯陆/米兰7月29日 - 过去两年因客户削减开支而饱受打击的欧洲石油行业供应商公布了强于预期的第二季业绩，同时谨慎暗示需求有反弹的迹象。

这些供应商涵盖石油钻探企业、工程集团、石油服务提供商以及地质调查机构。受2014年以来油价暴跌60%影响，这些供应商已被迫削减岗位、成本和投资。

由于目前油价已企稳，上述情况或正发生改观。但这些企业的复苏将不均衡，因为一些企业难以削减产能和成本，其复苏将会落后于其他业务模式更灵活的供应商。

“油价自1月份触底后已逐渐回升，表明下半年油田服务业的情况可能会发生改观，”咨询机构Rystad Energy称。

“这将是营收两位数下降的最后一个季度，今年第三季度我们或许会见到营收开始上升。”

然包括石油企业支出水准等挑战犹存。本周BP(BP.L)和Statoil (STL.OL)表示，今年其资本支出将低于计划。同时，皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)在今年稍早已大幅削减支出。

顾问公司Wood Mackenzie预估，相较于2014年的水准，全球前56大油企公司已将2016年探勘和生产支出大砍49%或2,300亿美元。

高盛在研究报告中表示，该产业的投资周期正接近谷底，这对石油服务业来说是有利的。

**恐慌结束**

石油服务产业第二季获利支持了更正面的展望。

周四时，专门从事水底工程的Subsea 7 (SUBC.OL)公布第二季获利较路透调查预估中值高出46%，主因成本低于预期。

法国石油服务公司Technip (TECF.PA)周四则调高2016年目标，此前该公司公布了优于预期的财报。

全球最大油田服务公司--斯伦贝谢(SLB.N)上周表示，考虑取消之前与石油公司协议的价格折让，透露出对未来需求的信心。

“尽管持续面临阻力，我们现在看来已触及这个周期的谷底，”斯伦贝谢执行长Paal Kibsgaard上周发表财报时表示。

挪威石油地质服务商PGS(PGS.OL)预期明年石油公司的活动及支出将升高，认为2016年将是这个周期的低点。“我们看到市场企稳及信心改善的初步迹象，”PGS执行长Jon Erik Reinhardsen上周公布财报时称。

“PGS确认了我们在石油公司及其他市场参与者身上所看到的；恐慌气氛已消散，”瑞典银行分析师Teodor Sveen-Nilsen称。

挪威石油服务商Aker Solutions (AKSOL.OL)指出，整个行业一直在实行削减成本努力，项目的损盈平衡成本逐渐下滑。“这或许能让一些大型项目在未来12-18个月获得支持，”Aker称。

**回归荣景并非易事**

但要回归丰厚利润之路并不轻松，而且也会有赢家和输家之分。

根据汤森路透的数据，分析师大多推荐“买进”Technip和斯伦贝谢，但对其他公司，意见鲜有统一。

“就谁可能会最先复苏而言，更有可能是那些自己比较主动的公司，比如，一家当机立断把握住形势，并实实在在顺势而为的服务企业，像是(合并后的)Technip-FMC、Schlumberger-Cameron或者其他公司，”Canaccord Genuity分析师Alex Brooks称。

“而纯粹只靠资产的公司则绝对不会很快复苏，也就是那些利润率或多或少直接与资产评级直接挂钩的、或者产能很难实际得到削减的企业，例如Seadrill (SDRL.OL)、Transocean、Vallourec (VLLP.PA)、Fugro (FUGRc.AS)、Subsea 7和Saipem等，”Brooks称。(完)