欧盟官员料明年欧洲经济复苏将走强

路透阿尔巴赫8月29日 - 欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)周四对路透表示，欧洲经济第二季脆弱的复苏应该会持续到明年，而且会变得更加坚稳。

雷恩表示，欧元区财政信誉的提高、欧洲央行采取行动稳住市场，以及更好的经济治理，全都强化了欧元区因应政治冲击的能力。

“欧元区对政治上的动荡变得较不敏感，”雷恩在接受专访时表示。

他并称，“近期在消费者信心和采购经理人预期方面的硬数据和软指标都支持今年复苏有点迟滞，明年会更加的坚稳，”他表示。

“不是很亮眼，但会有更加稳固的复苏。而且，明年应该也会见到就业情况更有改善，”雷恩表示。

他并称，希腊有不错的进展，但希腊是否需要第三轮的救助，要等到其三大国际金主在9月底和10月初完成评估后才能决定。(完)

(编译 戴素萍 审校 艾茂林)

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