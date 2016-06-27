香港《经济日报》：欧盟急需改革 现实说易行难

（6月27日社评）

英公投脱欧令欧盟大地震，欧盟有巨大改革压力，但以其一直的官僚与拖拉作风，难望短期内有作为，改革亦可能带来欧元危机；欧、美、中各有麻烦，全球经济明年或较今年更困难。

对欧盟来说，英国是其第二大经济体，其脱盟已是重创，但更忧虑的是骨牌效应，即令其他成员国如法国、荷兰等国内的反欧情绪高涨，纷起而效法英国推公投脱欧，令欧盟陷入四分五裂的大危机。故英国上周五一有公投脱欧结果，欧盟内便响起改革的呼喊。

按道理，欧盟需快步改革，以消减反欧派的攻势，保住欧盟的前途。然而，却很可能口里急、行动慢，原因至少有两个。

其一，欧盟机制本身有行动迟缓的死症。欧盟除英国外尚有27个成员国，本来已人多口杂，利益分歧又大，欧盟机制又非少数服从多数，而是要全体成员一致赞成，重要决策还要再经各成员国的国会通过。当中造成的决策与行动迟缓拖拉、不全面、不彻底，从欧债危机救完又救，仍没完没了可见。

其二，德国与法国此欧盟两大国家，明年都要举行大选，现时正是国内政治凌驾一切，两国领袖都难以全心全意推动欧盟改革，尤其若部分改革内容有违其国家利益或选民意向。一些欧盟观察家更担心，在德法大选前，欧盟会陷入半瘫痪。惟纵非如此，恐怕亦已缺乏迎难而上改革的政治意志。

此外，值得留意的是，欧盟即使改革，部分内容却可能反而埋下更深的炸弹。就以英国与其他欧盟成员国的反欧派共同忧虑的移民问题为例，欧盟在庞大压力下，移民改革的方向很可能是重新收紧管制，令成员国本身有更多自主权。

但欧债危机的深层问题是各国经济差异大、不同步，但欧元与欧息却是一体相同所造成的矛盾，统一的经济决策如货币政策等无法解困。而收紧欧盟内的人员流动，正正令各国经济步伐更难趋同，令欧元一体所促成的问题可能更严重，或会酿成如欧债般的经济炸弹。

全球金融与经济前景可谓屋漏偏逢连夜雨，美国就业放缓令外界忧虑其经济或于今年底再陷衰退；中国经济增长下行压力沉重，有声音忧虑明年风险可能更大；欧洲遭英公投离欧及其可能出现的骨牌冲击，令欧洲在未来一、两年恐都成全球负累，那明年全球经济只怕较今年更脆弱、更颠簸、更危险。（完）