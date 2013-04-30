欧盟“修改条约”背后的层层纠葛

* 布鲁塞尔笼罩着对修改欧盟条约构想的忧虑

* 政界人士无法掌握德国对于银行联盟的立场

* 德国大选及选后情势可能让提案遭搁置

撰稿 Luke Baker

路透布鲁塞尔4月29日 - 说到有什么词汇能够让欧洲政界人士紧咬双颚抽一口气的，那就是“修改条约”。

就好像一个紧张兮兮的司机半路被告知得换张地图才能够到达目的地一样，没有人能够确定这么做是否会引发路上其他驾驶人的不耐、甚至是引发车祸，还是只是多花一些时间才抵达目的地。

因此当德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)4月13日于都柏林召开的一场会议阐述心意、并称欧洲若要建构完整的银行联盟就必须修改欧盟条约的一番谈话，在布鲁塞尔所激起的就不只是小小涟漪。

朔伊布勒认为，唯有对重整和收拾不良银行建立严格的规范，组成银行联盟才有意义；银行联盟原本的构想是成立一欧元区单一银行业监管机构、设立解决银行业问题统一制度、以及规划单一存款保证方案的三步骤计划。

他指出，由于这三个步骤并未明确列在现有法律当中，因此必须做出一些改变才能够从根本上支撑银行联盟。

朔伊布勒字斟句琢地说道，“若我们想要建立这些欧洲机构，我们就得要修改条约。”

就像听到朔伊布勒过去三年对欧洲危机所发表过的所有评论一样，欧洲官员的第一个疑问就是：究竟这是朔伊布勒像平常一样发表个人看法，或者是德国总理默克尔和他看法相同，而代表了德国的立场底线。

目前答案仍不明朗。默克尔尚未对这个议题明确表态，至少没有公开表态，而与德国例行联系的欧盟高层官员表示，他们仍然不清楚如何解读德国政府态度。

但上周默克尔表示“目前”反对银行联盟计划中的存款保障内容，这显示她对银行联盟发展政策的方向仍有疑问，特别是她即将在德国9月大选寻求第三度执政的情况下。

**德国要怎样？**

这不算出人意料。

成立一个基金，让欧元区国家实质上为彼此国家存款互相担保，这个构想永远都会让德国及其他欧洲北部国家觉得不安，因为这可能代表这些国家要为欧洲南部许多摇摇欲坠、债台高筑的银行体系提供纾困。

但这是默克尔第一次讲得这么明白，而且也再度引发外界怀疑她对银行联盟的承诺力度；许多人认为银行联盟是欧洲为解决债务危机所提出的最重要计划。

那么究竟德国要怎样？德国真的希望修改条约吗？或者朔伊布勒只是提出来好阻挠银行联盟？如果德国真的让条约获得修改，它会突然更支持银行联盟吗？

当被考到这个问题的时候，布鲁塞尔犹豫不决的决策者们双唇紧闭、倒抽一口冷气，抱歉地耸了耸肩。他们也希望能够了解德国想怎样。

但他们知道两件事：第一就是德国大选即将举行，第二则是有一些议题或需要同德国宪法法院商量，特别是关于银行业联盟的问题。

“德国对银行业联盟一直没有信心，”一名欧盟官员表示。他认为柏林方面的决定是，就算这件事不能拖太久，也得压到9月22日大选之后。

不过“修改条约”这个词令人如此恐慌的原因并不是银行业联盟的性质，而是由于成员国之间互相影响，且确实存在一旦小修条约就会导致对欧洲27国联盟全面重新谈判的风险，就像打开潘多拉的盒子。

欧盟执委会此前表示，“100%确定”在不修改条约的情况下实施银行业联盟是拥有法律依据的。

但如果德国对此存在异议而也有别国也站在同一阵线上，就必须忍痛对基本法进行修改。过程十分费劲，且依据实施方法的不同，耗时可能会长达18个月甚至更多。

这立即引发了关于时程的质疑。

**选举影响时程**

如果在9月前德国都处于大选考量心态中，那么至少年底之前都没有办法对银行联盟或条约修改进行任何实质讨论。

但下一轮欧洲议会选举将在2014年5月举行，之后再过几个月，欧盟执委会及欧洲理事会成员将重新任命，因此在新领导阶层到位之前，任何重大议题几乎不可能有所进展。

如此一来，相关讨论就要延到2015年年初，届时又逼近预计在当年春天举行的英国下一次大选。

英国首相卡梅伦已经向选民承诺，如果他胜选连任，而且针对英国与欧盟关系进行重新协商后，将举行公投决定英国是否留在欧盟，他的这个承诺已经让欧盟各国大惊失色。

卡梅伦的“重新协商”换言之就是“修改条约”。但卡梅伦对修改条约这件事打的算盘，与德国十分不同，更不用说法国、意大利、波兰或荷兰等国，这些国家对于修改条约这件事大多立场严重冲突。

朔伊布勒很清楚这点。因此，他这个月稍早在爱尔兰提及修改条约的谈话，虽然有可能真的与为银行联盟建立良好法源基础有关， 但也同样有可能是巧妙掀起一场风暴，可以让银行联盟延到9月德国大选之后，甚至更久远。

也难怪欧盟官员要咬牙切齿了。(完)

(编译 张明钧/梁睿雪/蔡美珍; 审校 侯向明/许娜/王洋)

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