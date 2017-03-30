英国脱欧有条件 但并非无法挽回--欧洲议会

中国敦促与朝鲜对话 回避与美国商议制裁措施的问题
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透布鲁塞尔3月29日 - 欧洲议会周三称，英国脱欧可以挽回，但若英国脱欧应先结清账单，而且要想与欧盟讨论新的贸易协议，要先保障公民权益。
英国正式启动两年的脱欧程序之日公布的决议草案中，欧盟高级议员称可以达成过渡性协议来使脱欧顺利进行，但持续时间不应超过三年。
决议草案称，欧洲银行业管理局和欧洲医药管理局(The European Medicines Agency)这两个位于伦敦的欧盟机构，也必须在现实允许的情况下尽快搬走。
草案给欧洲议会对与英国脱欧谈判的进行划下红线，什么情况下可开始讨论自由贸易协定。欧洲议会对于与英国的所有协议有最终话语权。
就英国退欧进程可逆转的安排方面，欧盟议员做出让步，让去年投票支持留欧的英国民众掌握更有力的筹码，尽管欧盟首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)反对这种做法。
英国首相特雷莎·梅周三已宣布，退欧没有回头路。
欧洲议会的决议强调，即使英国民众改变心意，他们也不会得到比做为欧盟成员国更好的协议。决议将于下周由全体议会投票表决。
欧洲议会主席委塔亚尼(Antonio Tajani)在记者会上表示，若英国决定回心转意，“也不能一意孤行，因为也要由所有的成员国决定是否可行。”
如果英国退出欧盟，欧洲议会的英国退欧小组可接受过渡性条款，以缓冲脱欧的影响，但期限不得超过三年，范围也要“严格限制”。这个小组由比利时前首相维霍夫斯塔领衔。(完)
(编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 戴素萍/白云)
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透华盛顿5月23日 - 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。
据中纪委网站刊登的杨家才简历，他1961年出生于湖北，1988-2003年在中国人民银行系统内任职，曾任武汉分行副行长；2003年7月就职银监会，先后任银监会湖北监管局副局长、安徽监管局局长、银行监管一部主任、办公厅主任，并于2013年5月起任职主席助理、党委委员兼办公厅主任。