英国脱欧有条件 但并非无法挽回--欧洲议会

路透布鲁塞尔3月29日 - 欧洲议会周三称，英国脱欧可以挽回，但若英国脱欧应先结清账单，而且要想与欧盟讨论新的贸易协议，要先保障公民权益。

英国正式启动两年的脱欧程序之日公布的决议草案中，欧盟高级议员称可以达成过渡性协议来使脱欧顺利进行，但持续时间不应超过三年。

决议草案称，欧洲银行业管理局和欧洲医药管理局(The European Medicines Agency)这两个位于伦敦的欧盟机构，也必须在现实允许的情况下尽快搬走。

草案给欧洲议会对与英国脱欧谈判的进行划下红线，什么情况下可开始讨论自由贸易协定。欧洲议会对于与英国的所有协议有最终话语权。

就英国退欧进程可逆转的安排方面，欧盟议员做出让步，让去年投票支持留欧的英国民众掌握更有力的筹码，尽管欧盟首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)反对这种做法。

英国首相特雷莎·梅周三已宣布，退欧没有回头路。

欧洲议会的决议强调，即使英国民众改变心意，他们也不会得到比做为欧盟成员国更好的协议。决议将于下周由全体议会投票表决。

欧洲议会主席委塔亚尼(Antonio Tajani)在记者会上表示，若英国决定回心转意，“也不能一意孤行，因为也要由所有的成员国决定是否可行。”

如果英国退出欧盟，欧洲议会的英国退欧小组可接受过渡性条款，以缓冲脱欧的影响，但期限不得超过三年，范围也要“严格限制”。这个小组由比利时前首相维霍夫斯塔领衔。(完)