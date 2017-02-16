德国一欧洲议会议员称IMF是否参与希腊纾困已无关紧要

独家：Facebook与Vox和BuzzFeed等签约制作原创影音节目--消息

路透纽约5月24日 - 知情消息人士说，Facebook已经签署协议，Vox Media、BuzzFeed、ATTN、Group Nine Media等这些千禧世代爱用的新闻及娱乐内容制作商，将为Facebook即将推出的视频服务来制作节目，内容有长格式和短格式，而且有广告插播。