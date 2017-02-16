德国一欧洲议会议员称IMF是否参与希腊纾困已无关紧要

独家：Facebook与Vox和BuzzFeed等签约制作原创影音节目--消息
路透纽约5月24日 - 知情消息人士说，Facebook已经签署协议，Vox Media、BuzzFeed、ATTN、Group Nine Media等这些千禧世代爱用的新闻及娱乐内容制作商，将为Facebook即将推出的视频服务来制作节目，内容有长格式和短格式，而且有广告插播。
路透柏林2月16日 - 一名亲近德国总理默克尔的欧洲议会议员周四表示，关于希腊的纾困计划，国际货币基金组织(IMF)是否参与已无关紧要，打破了柏林当局原先的说法；德国先前表示，若IMF撤出希腊纾困，则将中止计划。
IMF尚未决定是否资助希腊第三轮纾困，并且希腊唯有获得大幅度的债务减免，才能够达成规定中的财政目标。
德国政府反对债务减免，同时称当前计划唯有IMF参与才会延续。
不过欧洲议会保守派领导人Manfred Weber表示，IMF所扮演的角色已不再重要。
“若IMF坚持债务减免，那们就应该放手让他离开，”他向南德日报表示。“欧洲如今可以自力更生。”
欧盟官员称IMF的预估“流于悲观”。
欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西周三表示，纾困检讨协商已有进展，但需要采取更多行动加以完成。(完)
(编译 张明钧; 审校 李春喜)
路透纽约5月24日 - 知情消息人士说，Facebook已经签署协议，Vox Media、BuzzFeed、ATTN、Group Nine Media等这些千禧世代爱用的新闻及娱乐内容制作商，将为Facebook即将推出的视频服务来制作节目，内容有长格式和短格式，而且有广告插播。
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透纽约5月24日 - 美国股市周三小幅收高，标普500指数创纪录最高收位，此前发布的美国联邦储备委员会(FED/美联储)上次会议的会议记录显示，决策者认为很快会升息。