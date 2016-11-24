消息人士称欧洲议会议长舒尔茨将不会寻求第三个任期

路透布鲁塞尔11月24日 - 欧洲议会的一位消息人士周四称，欧洲议会议长舒尔茨(Martin Schulz)将不会在1月的欧洲议会选举中寻求第三个任期。据德国媒体之前报道，舒尔茨将回归德国政坛。

南德日报(Suddeutsche Zeitung)表示，属于德国社会民主党(SPD)的舒尔茨将离开欧洲议会，回归德国国内政坛，但仍不清楚他是否会带领该党参加德国明年的大选。(完)