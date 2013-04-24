欧洲议会料支持强制破产银行大储户承担损失

路透布鲁塞尔4月23日 - 欧洲议会议员Gunnar Hokmark周二表示，欧洲议会可能会支持强制破产银行大储户承担损失，但将保护小储户的计划。Hokmark目前负责银行业相关规定的谈判。

对塞浦路斯实施援助之后，各方正在进行谈判，以敲定与受困银行相关的欧盟规定。救援塞浦路斯时，原本无论大小储户都要遭受损失，但后来方案出现调整，最后损失仅由大储户来承担。

任何提案想成为法律都必须得到欧洲议会的支持。

瑞典籍保守派议员Gunnar Hokmark表示，根据可能通过的提案，大部分类型的存款都不会得到保护。

“而存款额低于10万欧元的储户明显除外，”Hokmark在新闻发布会上表示。他将负责牵头欧盟成员国之间的谈判。

只有在债券持有人和股东受到牵连后，大储户才会去承担损失。

但Hokmark承诺按欧盟法律保护小储户。“只要参照这条法律，在塞浦路斯发生的事情就不会重演，”他说。

尽管部分决策者试图将塞浦路斯及其两大银行储户遭受损失刻画成一次性事件，但许多分析师认为这标志着欧洲处理受困银行的方式出现变化，不会再麻烦此前为金援出力的纳税人。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，将来欧元区将要求银行自己重组资产，然后再找股东和债权人帮忙，最后才轮到未受保护的储户。

欧洲央行同样也在努力推动一项包含“自救”权利的框架措施，并表示相比其他债券持有人，储户应该得到优待。(完)

(编译 梁睿雪; 审校 白云)

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