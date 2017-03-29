欧洲议会成员将告诉英国民众 启动退欧进程后仍可喊停

（修正）韩国军方称周二越境不明飞行物是载有传单的朝鲜气球
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透布鲁塞尔3月28日 - 欧洲议会成员希望告诉英国人，在英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三稍晚启动为期两年的退欧进程之后，英国人还可以改变主意，留在欧盟。
欧洲议会正在起草一份决议，来回应特雷莎·梅根据里斯本条约第50条将发出的退出通知。资深议员称，该决议将强调，只要其他欧盟成员国同意，英国政府仍可以停止退欧进程。
决议草案尚未最终敲定，但其意图是为那些希望停止退欧的人助威。
欧洲议会绿党议员Philippe Lamberts对记者称，“我们不想关闭常识的大门。”Lamberts是欧洲议会负责英国退欧事务团队的成员，英国退出条约需要获得该团队的批准。Lamberts还说，“将参考第50条的可撤销性。”
来自德国总理默克尔所属德国基督教民主党(CDU)的欧洲议员、英国退欧事务团队成员Elmar Brok也表示，决议草案中提到了此事，此事周三将由政党领袖批准，下周在欧洲议会进行表决。(完)
(编译 汪红英；审校 徐文焰)
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透5月23日 - 美国新泽西纽瓦克自由国际机场发推文称，该机场周二晚间临时关闭，因一架飞机发生引擎失火事故。 该机场是纽约地区三大机场之一。该机场称事故中无伤情报告，但未提供更多细节。 当地WABC-TV电视台报导称，当事飞机执行美国联合航空公司飞往旧金山的航班，火已被扑灭。(完) (编译 孙国玉；审校 王丽鑫)
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。