欧洲议会成员将告诉英国民众 启动退欧进程后仍可喊停

路透布鲁塞尔3月28日 - 欧洲议会成员希望告诉英国人，在英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三稍晚启动为期两年的退欧进程之后，英国人还可以改变主意，留在欧盟。

欧洲议会正在起草一份决议，来回应特雷莎·梅根据里斯本条约第50条将发出的退出通知。资深议员称，该决议将强调，只要其他欧盟成员国同意，英国政府仍可以停止退欧进程。

决议草案尚未最终敲定，但其意图是为那些希望停止退欧的人助威。

欧洲议会绿党议员Philippe Lamberts对记者称，“我们不想关闭常识的大门。”Lamberts是欧洲议会负责英国退欧事务团队的成员，英国退出条约需要获得该团队的批准。Lamberts还说，“将参考第50条的可撤销性。”

来自德国总理默克尔所属德国基督教民主党(CDU)的欧洲议员、英国退欧事务团队成员Elmar Brok也表示，决议草案中提到了此事，此事周三将由政党领袖批准，下周在欧洲议会进行表决。(完)