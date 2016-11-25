焦点：欧洲议会议长舒尔茨不寻求连任 德国及欧盟政局料将大洗牌

路透布鲁塞尔11月24日 - 欧洲议会议长舒尔茨将重返德国政界，这可能对德国总理默克尔构成挑战，并引发了欧盟机构将大洗牌的猜测。

舒尔茨在记者会上表示，他不会寻求欧洲议会议长的连任，而是明年竞选德国联邦议会的席位。

对于他可能接替即将离任的德国外交部长史坦迈尔(Frank-Walter Steinmeier)，或成为社会民主党候选人参选总理挑战默克尔的说法，他未予置评。默克尔将在明年9月的议会选举中争取第四个任期。

对于与舒尔茨领导的中左翼在布鲁塞尔结成有效大联盟的保守派来说，如果不能在明年1月的欧洲议会选举中拿下议长一职，那就意味着欧盟政治体系中的三大主要机构都将由中右翼人士统帅，这种可能性已经引发有关欧盟执委会和欧洲理事会将有所改变的说法。

欧盟执委会主席容克之前曾向欧洲议会中的保守派同僚施压，要求舒尔茨留任，以帮助稳定英国公投退欧后的形势。容克否认曾威胁如果舒尔茨被迫离开就辞职。但他周四表示，他对舒尔茨的离去感到“遗憾”。

容克的五年任期将到2019年10月结束。欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)的任期则在明年5月就结束。图斯克将主导英国退欧谈判事宜。

在另一场不相干的新闻发布会上，容克和图斯克都未回答有关他们是否可能辞职的问题。

图斯克在欧盟国家中拥有可以寻求第二个任期的支持，但这种支持并不来自于他的母国波兰，因国内目前是反对一方掌权。

**保守派的野心**

保守派在议会中的领袖、与默克尔同属基民盟的Manfred Weber，称其联盟将在下月选出议长候选人。法国的Alain Lamassoure和冰岛的Mairead McGuinness也都宣布了候选人身份。

Weber今年44岁，一直被称为舒尔茨的继任者，欧洲议长一职可提升他的履历，增强他将来在德国的前程发展。舒尔茨也在利用这种优势。

不过，Weber未排除其联盟将支持议会中其它主流亲欧势力推出的公认候选人的可能性；该主流亲欧联盟包括自由党和绿党。

这可能有助于平息中右翼对欧盟机构的抱怨，正如Weber所称，这保持了欧洲议会的中间派路线，以对抗议会中的少数疑欧人士和极端主义党派。

Weber的中左翼盟友称，Weber不愿意保守派全面占据欧盟机构各个职位。

“右翼占领欧盟各个机构将是不可接受的，”意大利的Gianni Pittella说道。“必须确保政治平衡。”

继德国大联合政府支持舒尔茨的党内盟友史坦迈尔在明年2月出任德国总统后，对舒尔茨可能回归德国政界的猜测升温。德国社会民主党(SPD)资深成员认为，舒尔茨显然是党内看好的史坦迈尔接替人选。

在德国试图将英国公投退欧后陷入四分五裂的欧盟团结起来，并遏制我行我素的俄罗斯，同时还要与特朗普上任后的美国政府建立新的关系之际，不管谁担任德国总理，都将面临一系列棘手的问题。

民调显示默克尔将再度当选。社会民主党的支持率远远落在后面，但最终可能会与默克尔所属政党组建新的大联合政府。

社会民主党领导层的一位成员说，可能在1月决定由舒尔茨还是党魁加布利尔作为该党的总理候选人。本周的一项民调显示，德国民众认为舒尔茨取代默克尔的胜算略大一些。

舒尔茨在1994年进入欧洲议会之前，曾在德国西部的家乡亚琛经营一家书店。自2012年出任议长以来，舒尔茨利用2009年里斯本条约赋予欧洲议会的权力，增强了议会在欧盟政治中所发挥的作用，并利用该职位提高了自己在德国国内的知名度。(完)