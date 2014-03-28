欧盟放弃对中国电信设备厂商提起反倾销诉讼

路透布鲁塞尔3月27日 -欧盟周四同意部分放弃针对中国电信设备制造商提起诉讼，希望消除几年来由于中国在欧洲移动网络市场愈发稳固的主导地位而导致的紧张关系。

欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel deGucht)去年4月时曾表示，欧盟执委会计划针对中国发起反倾销与反补贴诉讼，但首先将寻求与中国当局通过协商来解决问题。

德古特周四称，欧盟执委会已经决定放弃发起反倾销诉讼，但仍可能就非法补贴展开调查。(完)

(编译 徐文焰；审校 李春喜)

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