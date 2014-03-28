欧盟放弃对中国电信设备厂商提起反倾销诉讼

未受政治不确定性影响 第一季表现应很好--Ifo经济学家
路透柏林4月24日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周一对路透说，德国经济未受全球政治不确定性影响，第一季表现应该很好。
路透布鲁塞尔3月27日 -欧盟周四同意部分放弃针对中国电信设备制造商提起诉讼，希望消除几年来由于中国在欧洲移动网络市场愈发稳固的主导地位而导致的紧张关系。
欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel deGucht)去年4月时曾表示，欧盟执委会计划针对中国发起反倾销与反补贴诉讼，但首先将寻求与中国当局通过协商来解决问题。
德古特周四称，欧盟执委会已经决定放弃发起反倾销诉讼，但仍可能就非法补贴展开调查。(完)
(编译 徐文焰；审校 李春喜)
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路透悉尼4月24日 - 欧元周一一度高见五个月高点，市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临英国退欧式冲击的风险，同时市场纷纷解除避险交易。
路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。