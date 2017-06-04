欧洲私募基金邀马云联合竞购欧莱雅旗下The Body Shop--消息

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透伦敦6月2日 - 了解情况的消息人士周五称，欧洲私募股权公司Investindustrial已邀请阿里巴巴(BABA.N)创始人马云旗下的投资工具蓝池资本(Blue Pool Capital)联合出价逾8亿欧元(9亿美元)，竞购欧莱雅(L'Oreal)(OREP.PA)旗下的皮肤护理品牌The Body Shop。此时距离最终出价截止期限仅剩几天时间。
消息人士称，位于香港的Blue Pool Capital已被邀请与Investindustrial和巴西的GP Investments联手竞购The Body Shop。
消息人士称，欧洲私募股权投资者CVC Capital Partners也打算在6月7日最后期限之前提交出价，并指另一家收购企业Advent已决定放弃竞购。
消息人士称，欧莱雅要求潜在竞购方提交的出价不低于8亿欧元。
欧莱雅、Investindustrial、GP Investments、Advent和CVC均未置评。在办公时间之外，路透未能联系到Blue Pool Capital的人士发表评论。(完)
(编译 徐文焰；审校 李爽)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。