欧洲私募基金邀马云联合竞购欧莱雅旗下The Body Shop--消息

路透伦敦6月2日 - 了解情况的消息人士周五称，欧洲私募股权公司Investindustrial已邀请阿里巴巴(BABA.N)创始人马云旗下的投资工具蓝池资本(Blue Pool Capital)联合出价逾8亿欧元(9亿美元)，竞购欧莱雅(L'Oreal)(OREP.PA)旗下的皮肤护理品牌The Body Shop。此时距离最终出价截止期限仅剩几天时间。

消息人士称，位于香港的Blue Pool Capital已被邀请与Investindustrial和巴西的GP Investments联手竞购The Body Shop。

消息人士称，欧洲私募股权投资者CVC Capital Partners也打算在6月7日最后期限之前提交出价，并指另一家收购企业Advent已决定放弃竞购。

消息人士称，欧莱雅要求潜在竞购方提交的出价不低于8亿欧元。

欧莱雅、Investindustrial、GP Investments、Advent和CVC均未置评。在办公时间之外，路透未能联系到Blue Pool Capital的人士发表评论。(完)