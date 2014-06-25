欧盟可能将向飞利浦、英飞凌和三星电子开出罚单--消息

路透布鲁塞尔6月25日 - 据知情人士周二透露，欧盟监管部门未来几周准备对飞利浦(PHG.AS)、三星电子(005930.KS)和英飞凌(IFXGn.DE)开出罚单，因操纵手机SIM卡用芯片(晶片)价格。

2008年10月，欧盟执委会突击检查了这些企业，拉开了相关调查的序幕。去年，欧盟监管部门指控这些企业参与一个卡特尔组织。

“这些企业可能将在7月底或9月遭到罚款，”其中一名消息人士称。由于欧盟决定尚未公开，此人士要求匿名。

欧盟执委会官员、飞利浦和英飞凌高管均拒绝置评。目前无法联系到三星电子高管置评。飞利浦去年表示，欧盟提出的指控涉及旗下2003至2004年期间的半导体业务。之后该公司出售了这部分业务。

消息人士表示，瑞萨科技(Renesas Technology)不会被处以罚款，因该公司提醒监管部门留意此卡特尔组织。瑞萨电子(6723.T)在2010年收购了瑞萨科技，表示该公司并未公开表示曾向监管部门示警，也没有注意到其他企业将被处以罚款。

违反欧盟法规的企业至多可被处以相当于其全球营业额10%的罚款。飞利浦2013年营业额达233亿欧元(317.2亿美元)。

芯片制造商最初寻求和解此案，即认罪以将处罚金额减少10%，但谈判在去年破裂。(完)

(编译 许娜；审校 李婷仪)

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