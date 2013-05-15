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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 15日 星期三 14:35 BJT

欧盟调查BP、壳牌等油企操纵油价

欧洲当局对主要油企BP、皇家荷兰/壳牌石油集团和Statoil的办公室进行了突击搜查，怀疑存在操纵油价的问题。这是继伦敦银行间拆放款利率(Libor)操纵丑闻后最大的跨国行动之一。欧盟执委会周二表示，正在调查主要石油公司之间是否存在反竞争协议。路透
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