欧盟反垄断机构对飞利浦等六家公司共罚款14.7亿欧元

LSE称欧盟执委会可能不会批准其与德意志交易所的合并

路透2月26日 - 伦敦证券交易所集团(LSE)表示，欧盟执委会可能不会批准其与德意志交易所的合并计划，让两家交易所的第三次合并企图处于失败的边缘。