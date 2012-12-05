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国际财经 | 2012年 12月 6日 星期四 07:36 BJT

欧盟反垄断机构对飞利浦等六家公司共罚款14.7亿欧元

路透布鲁塞尔12月5日电---欧盟反垄断机构对六家公司开出总计14.7亿欧元罚款,因操纵阴极射线管价格.

飞利浦 PHG.AS 被罚款3.134亿欧元,LG电子 066570.KS 罚单为2.956亿欧元,PANASONIC 6752.T 罚单为1.575亿欧元.(完)

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