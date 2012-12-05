欧盟反垄断机构对飞利浦等六家公司共罚款14.7亿欧元

德媒称宝马或将电动版Mini计划产地从英国改至德国
路透法兰克福2月26日 - 德国商报报道称，为应对英国计划退出欧盟单一市场，宝马汽车(BMW) 正考虑将其电动版Mini紧凑型轿车的计划生产地点从英国改至德国。
路透布鲁塞尔12月5日电---欧盟反垄断机构对六家公司开出总计14.7亿欧元罚款,因操纵阴极射线管价格.
飞利浦 PHG.AS 被罚款3.134亿欧元,LG电子 066570.KS 罚单为2.956亿欧元,PANASONIC 6752.T 罚单为1.575亿欧元.(完)
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路透2月26日 - 伦敦证券交易所集团(LSE)表示，欧盟执委会可能不会批准其与德意志交易所的合并计划，让两家交易所的第三次合并企图处于失败的边缘。
路透巴塞罗那2月27日 - 诺基亚刚刚重新出发的手机事业周日上演“回到未来”，推出彩色版经典3310语音/文字简讯电话，2000年时该型号是全球最受欢迎手机。