焦点：欧洲市场改善 开始悄然提升企业获利

路透伦敦/巴黎2月23日 - 人们期待已久的欧洲复苏迹象，开始在大型跨国企业的获利中显现，尽管这些企业的老板仍大多将业绩归功于亚洲或美国的强劲需求。

路透分析了50多家在欧洲销售产品及服务的大型企业的评论，最近几周这些企业大多数都公布全球获利情况改善。在投资者报告会和分析师电话会议中，71%的企业表示去年在欧洲业务从萎缩转向成长，或者成长加速。

只有16%的企业表示2014年欧洲经营情况恶化，或者预期2015年业绩下滑。13%的企业表示，预期今年其产品与服务的欧洲市场表现迟滞。

“欧洲市场复苏情况超出了我们的预期，”雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)执行长戈恩本月稍早对投资者表示。他说，欧洲是推动雷诺销售增长的主要力量。

高管们表示，预期今年将保持这种积极势头。低油价将提升消费者的可支配收入，欧洲央行(ECB)印钞购买政府公债，都是利好因素。

分析师称，投资者尚未完全消化欧盟经济开始转危为安的程度。欧盟去年第四季国内生产总值(GDP)按年增长1.3%，仅约为美国经济增速的一半。

“这一情况仍未进入全球投资者的视线，他们在过去几年中抛弃欧洲资产，现在仍对欧洲企业的获利趋势抱有疑问，”法国企业与投资银行Natixis的股票分析师Benoit Peloille表示。

“欧洲宏观经济面有所改善，企业已开始从中受益，”他补充道。

英国与德国等欧洲北部国家通常被视为最强劲市场，但许多企业称，欧洲南部国家的经济复苏正推动欧洲大陆整体经济增长。

化妆品集团欧莱雅(OREP.PA)的法国董事Christian Mulliez称，该公司的欧洲业务出现“自2007年以来的最强劲增长，主要归功于南欧市场的好转”。该公司称西班牙、葡萄牙和希腊市场的成长情况良好；而其他公司还提及意大利的复苏。

在公布2014年第四季财报时，58%的STOXX 600指数成分股企业表示获利增长，不过这一数字中也包含了欧洲以外的业务表现。

总体而言，第四季企业获利料成长19.5%，这将是三年半以来欧洲最佳获利表现。欧洲股市上周出现史上最大量的资金流入，总额达58亿美元。

**欧元走弱有所助益**

企业高管表示，需求转强是欧洲业绩表现有所起色的主因，加上近几年为了因应经济疲弱而厉行删减成本的举措，令许多公司利润提升，即便是处于通缩的背景下。

“要调升订价的难度很高，但是今年欧洲可以看到亮丽的利润扩张，”高露洁执行长(Colgate-Palmolive)(CL.N)Ian Cook上月对投资人表示，强调该公司所执行的强化效率计划。

欧洲的国内生产总值(GDP)成长疲弱、通胀不振，以及欧洲央行为了解决这些问题而采行的量化宽松计划，已于今年令欧元贬值至11年新低，部分分析师预测欧元汇价将与美元平价。

这令美元计算的欧洲企业获利承压，也使得在美国制造的产品以欧元计价变得更加昂贵。

但在欧洲，这方面的影响往往是正面的。钢铁制造商安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) (ISPA.AS)表示，欧元贬值令欧洲以外的同业更难在欧洲竞争。

美国建筑设备制造商卡特彼勒(Caterpillar) (CAT.N)表示，该公司预期欧洲的挖土机销售将遭逢挑战。但卡特彼勒在法国也有制造厂，“从这个角度来看，欧元若与美元平价可说是如鱼得水，”该公司执行长Doug Oberhelman表示。

欧洲制造商戴姆勒(DAIGn.DE)、ABB ABBN.VX、法国阿尔斯通 (ALSO.PA)均表示，预计其出口可望因欧元贬值而获得提振。而他们的竞争力提升也将对其海外供应商3M(MMM.N)大有助益，3M拥有一个对欧洲工业及保健企业的庞大销售业务，该公司已经预言将从中获利。

“随着出口将有所增加，我想这应该对3M带来帮助，”3M执行长Inge Thulin对投资人说。

**保持谨慎**

许多企业称其俄罗斯及乌克兰市场表现疲软，只要乌克兰紧张情势以及西方对俄制裁持续下去，他们就难以有所期待。此外，法国经济的体质也让企业忧心不已。

但仅有三家企业表示，会担心希腊问题对欧洲经济造成连锁灾难。

部分分析师表示，希腊仍有可能不得不离开欧元区。

然而，即使是对希腊风险忧心的企业之一联合技术(UTX.N)也表示，任何希腊问题造成的负面效应，也会被QE及油价下跌的效应给盖过。

尽管欧洲普遍充满乐观看法，但其中往往带有谨慎氛围。一些企业表示，他们的成长系受到市场价值链末端产品所带动，这是一个复苏远称不上强劲的迹象。

在旅馆集团中，希尔顿(HLT.N)和万豪国际(Marriott International)MAR.N均表示，欧洲市场的好表现是拜那些提供有限服务的旅馆品牌扩张之赐，比如希尔顿旗下的逸林酒店(DoubleTree)、万豪旗下的Courtyard和Residence Inn。

而在欧洲几乎只走全方位服务型路线的凯悦酒店集团(Hyatt Hotels Corporation)(H.N)，其总裁Mark Hoplamazian说“欧陆市场持续面临苦战。”

消费性产品集团联合利华(Unilever)(ULVR.L)在欧洲面临市场萎缩，因消费者改为选择折扣品和无品牌的商品。该公司执行长Paul Polman表示，欧洲消费者的习惯已经从根本上转变。

“经过这几年的节支措施，经济实惠、堪用即可的心态已根深蒂固。”他说。(完)

(编译 张涛/徐文焰/陈宗琦/李婷仪 审校 张明钧)

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