焦点：欧洲制造业在11月加快增长 美洲和亚洲放缓

图为西班牙巴塞罗那附近SEAT汽车厂下线的汽车。 REUTERS/Albert Gea

路透伦敦/雅加达12月1日 - 周二公布的多项调查显示，全球11月制造业成长仍保持疲弱，因新接订单速度放缓。

欧洲制造业活动出现稳步增长，但来自美洲和亚洲的报告却给全球经济成长的强劲程度罩上疑云。

摩根大通与Markit共同编制的全球制造业采购经理人指数(PMI)在11月下滑至51.2，略低于10月时创下的五个月高点51.3。

“尽管如此，整体PMI数据所暗示的扩张速度依然相对迟滞，意味着11月全球制造业数据依然维持2015年迄今以来的疲态。”

如今这项全球指数已三年高于50的荣枯水准。

全球PMI是综合了美国、日本、德国、法国、英国、中国和俄罗斯的调查数据。

**欧洲制造业增强**

11月欧元区制造业增速升至19个月高位，但速度仍相对温和。

欧元区11月Markit制造业PMI终值为52.8，符合之前公布的初值，高于10月的52.3。该指数守在景气荣枯分水岭50之上已有超过两年时间。

但企业连续第三个月降价，所以最新PMI数据与上周的路透调查结果几无抵触。该调查结果显示，欧洲央行周四会议上将扩大并延长量化宽松政策。

“对欧洲央行来说，这已是定局，在其发出强烈暗示后，市场已做出反应，而且在现阶段一项数据也不会让其改变主意，”凯投宏观(Capital Economics)的Jennifer McKeown表示。“无论如何，这些个别数据并非那么激励人心。根本不存在切实的通胀压力。”

但英国制造业增长上月放缓，Markit/CIPS制造业PMI从10月修正值55.2降至52.7。去年英国经济快速增长，但严重依赖内需。

**美国放缓，加拿大和巴西萎缩**

美国11月Markit制造业PMI从前月的54.1降至52.8，新订单分项指数降至2013年10月以来最低。

美国供应管理协会(ISM)公布的报告显示，11月制造业活动萎缩，制造业指数降至2009年6月以来最低。

ISM称，11月全国制造业指数降至48.6，为2009年6月以来最低，10月为50.1。新订单分项指数降至48.9，为2012年8月以来最低。

在大宗商品价格疲软的打击下，加拿大制造业11月连续第四个月萎缩，但幅度放缓。RBC/Markit PMI从10月的48.0小幅升至48.6。

加拿大皇家银行首席分析师Craig Wright称。尽管受到大宗商品价格下跌的压力，但未来几个月美国经济增长应有利于加拿大出口，进而帮助改善制造业商业环境。由于油价下跌打压企业投资，加拿大上半年温和衰退。

巴西制造业活动萎缩在11月加剧，工厂裁员数量达到逾六年最高。

汇丰/Markit的巴西11月PMI指数由10月的44.1降至43.8，就业分项指数由45.3降至42.2。

巴西经济正在25年来最严重的衰退中挣扎，制造业步履维艰。过去一年逾100万人失业，分析师们预计至少到2016年底之前复苏的可能性不大。

“目前还看不到希望，”圣保罗Banco Mizuho的首席策略师Luciano Rostagno表示。“如果财政问题得到解决，最好的情况是，2016年第二季经济有所好转。但现在的风险是，我们可能维持这种衰退状况更长时间。”

墨西哥制造业则继续扩张，汇丰/Markit 11月PMI为53.0，与10月持平。

**悲观的亚洲**

制造业调查显示，亚洲除日本以外，鲜有活力的迹象。内需和外需均表现疲软，迫使从中国到印尼的制造业者减产，降低售价，以及裁减更多岗位。

“年底时亚洲经济明显下滑。出口依然困难，西方和其他新兴市场需求低迷，”汇丰分析师Frederic Neumann表示。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二联合公布，中国宏观经济先行指标--11月官方制造业PMI降至49.6，创2012年8月以来最低水准，当时为49.2。当月出口新订单连续第14个月下降。

财新/Markit周二联合公布，中国11月制造业PMI CNPMIF=ECI继续回升至48.6，为今年6月以来最高水准。但该指数已经连续九个月处在荣枯线下方。该调查主要侧重中小企业。

面对可能是25年来最慢的经济扩张，中国采取了大规模的刺激措施，过去一年中已经降息六次，未来一年可能会进一步放宽政策。

日本方面传出的消息要好得多。或许是受日圆疲软提振，日本制造业当前的活动水平或许足以使这个世界第三大经济体摆脱衰退。

周二公布的调查数据终值显示，日本11月制造业活动扩张速度为20个月来最快。11月经季调Markit/日经PMI为52.6，略低于52.8的初值，但仍高于10月52.4的终值。