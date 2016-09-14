欧盟执委会主席容克称英国退欧不会导致欧盟解体

路透斯特拉斯堡9月14日 - 欧盟执委会主席容克周三发表讲话，号召各方支持欧盟，称受英国退欧公投困扰的欧盟尽管面临生存危机，但却不会解体。

在英国6月23日退欧公投以来的首个执委会计划中，容克强调称英国公投是一个警告，提醒欧盟面临的是一场对抗欧洲民族主义、为生存而努力的战争。

“欧盟没有充分的联盟，”容克在斯特拉斯堡对欧洲议会称。“那里有分歧，经常存在分裂...这就为快速抬头的民粹主义留下空子，”他说。

但容克强调，他相信欧盟作为世界最大的贸易体，仍是一支重要的力量。“因此，欧盟不处于危险之中。”

容克称，新的欧洲投资基金的成功便是这方面的证据。由于自全球金融危机以来支出锐减，前卢森堡首相提议在2020年前将该基金规模扩大一倍至6,300亿欧元(7,070亿美元)，以帮助从机场到宽带网络等各种项目。

设立一只非洲基金是容克强调更积极议程努力的一部分，尤其是在面临移民危机的情况下。移民危机引发欧盟内部严重分裂。对于东欧国家不愿接收来自北非和中东的难民，容克予以婉言批评。

但容克的讲话没有透露同英国谈判的线索。欧盟坚持认为，在英国首相特雷莎·梅正式开启为期两年的退欧倒计时以前，不能开始退欧谈判。容克敦促英国尽快确定此事。欧盟27国领导人周五于布拉迪斯拉发召开峰会，也不太可能提供太多有关英国退欧问题方面的线索。(完)