欧洲政治选举将金融市场拖入动荡期

5月7日 在法兰克福的德国证券交易所，一名交易员对市场行情作出的反应。 REUTERS/Alex Domanski

路透纽约5月8日电---周末的希腊和法国选举已带领金融市场步入新的不确定时期,期间的种种变数可能阻碍由宽松货币政策带动的,曾在今年初推高股市的涨势.

对美国投资者来说,这意味着重新又进入动荡期,去年夏季和秋季市场多数时间都处在振荡状态中,基金公司争先恐後想做到先知先觉,比欧债危机局势发展领先一步.

现在,希腊和法国选举投票後才两天时间,市场已然在随着政治潮流的变动而波动.这两国选民最後选择的候选人都反对遏制欧债危机的紧缩措施.

周一市场基本上未对选举结果做出反应,但周二股市和欧元下跌,因围绕希腊新政府是否会遵守该国援助承诺的担忧加剧.

随着希腊和其它国家将相继进行更多投票,市场中的焦虑情绪恐怕会与日俱增.

"这只会耽误经济复苏,因为现在将进行有关什麽才是推进措施的最佳方式的政治辩论,"Ameriprise Financial的首席市场策略师David Joy说.

过去两个月以来,Joy已减持对经济面敏感的股票仓位,因美国经济数据出现趋疲迹象.欧洲局势则是进行谨慎操作的另一个理由.

在希腊,出现根本变动且存在高度内部分歧的议会在想方设法组建政治联盟,如果失败,将要重新进行选举.

法国方面,秉持反紧缩立场的社会党领袖奥朗德击败萨科奇赢得选举,萨科奇与德国总理默克尔之间坚定的合作也随之划上句号,这段合作曾是推动欧洲采取紧缩措施的核心力量.

欧洲对紧缩措施的普遍看法面临挑战,具体表现为欧洲要与衰退作斗争,同时还要顾及对美国经济复苏路径和许多新兴市场增长放缓日益加剧的担忧.

周一市场反应不一,欧洲股市上涨,欧元则小幅下跌.周二担忧情绪重返市场,标准普尔500指数.SPX触及两个月低点,英国股市.FTSE和法国股市.FCHI指标股指跌至今年初水平的下方,泛欧绩优股指标FTSE EUROFIRST 300.FTEU3亦触及四个月收盘低位.

股票和外汇期权市场的风险指标表明市场忧虑上升.

一个月期欧元/美元价平期权隐含波动率跳升至逾一个月高位,体现出市场焦虑情绪加剧,且担心欧元可能进一步下跌.

股市方面,芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数.VIX上扬10%至20点上方,为两周以来首次.

对於一些投资者而言,在近三年的时间里看惯关於欧债危机的头条新闻之後,或有一种似曾相识的感觉.接踵而至的每一波冲击对美国市场的影响也更为温和,一些人认为这种模式将再次出现.

Fisher Investments的创始人Ken Fisher表示,事态变动甚微,他仍坚持看多今年美国股市,这一观点至少在第一季已得到印证.

和越来越的投资者一样,Fisher认为,如果节支举措的反对者们能够兑现承诺,实现一定程度增长并阻止经济进一步陷入衰退,那麽政权更迭最终将利好市场.

"这部电影我们看了大约有15遍了,如果我们连续三年都迷恋于同一部电影,我们应该为自己感到羞愧,"他说."如果这点还没有被市场消化,我不知道怎样才是."

目前为止,至少在希腊,不确定性带来更多压力.希腊指标股指.ATG在本周前两日已跌去10%,因希腊能否避免破产并留在欧元区的不确定性加剧.

"希腊和法国面临的所有这些挑战,将令欧元区承压,除非出现欧债危机的长期解决机制,情况不会发生任何真正的改变,"Standard Life Investments投资主管Richard Batty说.

"因此我们现在所做的就是继续减持欧元,减持欧股,以及包括德债在内的欧元区债券."

等待选举结果会加深市场紧张情绪.而增加支出的前景则会打击欧洲固定收益证券,甚至包括德国在内,周二指标10年期德债收益率触及纪录低位.大量受访投资者表示他们在减持欧元计价主权债并看空欧元.

"取消节支举措的预期,加上寅吃卯粮的倾向进一步加剧,当然在交易层面不利於欧洲公司及主权债,"DoubleLine的基金经理Bonnie Baha说.DoubleLine并未持有任何欧元计价债券.(完)

--编译 白云/石冠兰; 审校 孙茉莉/丁琦

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