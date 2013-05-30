欧盟政策重心转向经济成长

* 欧盟将法国、西班牙、波兰和斯洛文尼亚削减赤字的时限延长两年

* 荷兰、葡萄牙、比利时期限也延长一年

* 作为交换，欧盟执委会要求各国进行结构性改革

* 意大利、匈牙利、罗马尼亚和几个波罗的海国家移除赤字观察名单

路透布鲁塞尔5月29日 - 在实施了三年的深度节支后，欧盟周三确认了一项政策调整。欧盟要求各国必须重视结构性经济改革以提振经济成长，但未放弃预算纪律。

欧盟执委会宣布，将给予数个国家更多时间来实现赤字目标，反映出欧元区各国政府和选民对撙节政策日益感到沮丧的现实。

当前欧元区正在竭力摆脱经济连续第二年衰退和处于纪录高位的失业率。经济衰弱已引发社会动荡忧虑。

欧盟(EU)执委会主席巴罗索称，仍须削减预算，但由于金融市场在经历三年的危机后已有所平复，目前有了更多的“喘息空间”，应该用于进行急需的改革。

“欧洲许多地方出现社会性紧急事件，而且部分地区不平等现象加剧，均使改革变得更加迫切，”巴罗索在向欧盟27个成员国中的23个国家提出建议时表示。

“目前欧洲有逾1.2亿的人口可能陷入贫困，或被社会所排斥，着实令人担忧，”他说，“我们需要改革，现在就需要。不作为的成本将非常高。”

法国、西班牙、斯洛文尼亚和波兰均获得额外两年时间的宽限，来实现把赤字与GDP的比例降至3%的目标。而荷兰、葡萄牙和比利时获得额外一年的时间。同时，匈牙利、意大利、罗马尼亚、拉脱维亚和立陶宛均从“预算观察”国家名单上移除。

给法国和西班牙的建议或许最受关注。法国是欧元区第二大经济体，西班牙是欧元区第四大经济体。这两个国家均处于衰退中，而且饱受高失业率所困。

法国失业率高于10%，而且可能继续上升。西班牙失业率更是高达27%，其中过半的年青人失业。

经济合作暨发展组织(OECD)周三预期今年欧元区经济将萎缩0.6%，表明欧元区经济的康复之路十分漫长。

**立即改革**

由于负债沉重的各国政府无力通过公共支出来提振经济成长，因此必须改革经济运行的方式，主要方法是解决就业市场、养老金体系和公共服务等领域的效率低下问题。

欧盟执委会强调，必须增强就业市场的灵活性，开放产品和服务市场。执委会还呼吁德国根据生产率情况来提高薪资，以此来提振内需。

执委会非常关注法国的情况。执委会称，法国必须通过就业和养老金改革来恢复企业活力，同时削减公共支出来抑制过高的预算。

法国还需要简化税制以帮助企业增强竞争力，并采取行动让养老金制度到2020年仍可维持。

法国劳动法使得企业很难辞退拥有终身合同的员工，导致雇主更不愿意增聘雇员。法国每月1,430欧元(1,850美元)的最低薪资在欧洲属于最高之列，也妨碍就业并降低了法国产品的全球竞争力。

巴罗索表示，法国政府应该将执委会多给的两年时间用于改革。

他说，“应该明智地使用这些额外时间，解决法国竞争力不断下滑的问题。过去10年来，实际上可以说是过去20年来，法国企业竞争力下滑情况令人担心。”

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)进一步表示，“现在最重要的是各成员国能够利用整顿步伐放慢带来的喘息空间实施经济改革，这些改革对释放经济成长潜能和增强创造就业能力来说必不可少。”

这些提议在6月底的欧盟领导人峰会上得到通过后将具有约束力，并料影响2014年以及未来各国预算的制订。(完)

(编译 梁睿雪/兰秀娟; 审校 张涛/张荻)

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