调查：欧元区短期料不会推共同债券

* 发行欧元区共同债券不大可能获得同意

* 但分析师提出可能出台规模比发行全面债券稍小的举措

* 预计对西班牙和意大利公债收益率不会带来什麽喘息空间

路透伦敦6月21日电---周四一项路透调查结果显示,欧元区领导人短期内不太可能就发行欧元区共同债券达成协议,但他们可能会同意出台力度稍小的措施.

在路透进行月度债券收益率和货币市场调查时,18位回答了额外问题的债市分析师中有11位称,他们认为不会就推出欧元区共同债券的问题达成协议.

但不少人预期,由於德国反对发行更多债券来解决债务危机,可能会有力度稍小的措施推出.这场危机最近已推动西班牙和意大利政府借贷成本升至令人警惕的高位.

欧元区对危机回应一直采取敷衍战术,令全球领导人感到愤怒,不过他们在周二赞成对该货币联盟进行逐步的整顿,尽管对推出欧元区共同债券的提议仍闪烁其词.

"我们预计那种可以真正被称为欧元区共同债券的工具不会得到同意."Bayerische Landesbank资深固定收益分析师Marius Daheim表示."换句话说,这种新工具要取代所有成员国的债券工具,并具有共同的属性--发行方名称、评级、责任等等,而且将创建一个统一的欧洲债券市场,流动性规模堪比美国公债市场."

获得德国的批准将是任何欧元区共同债券成功推出的关键,但目前尚未出现这种迹象,尽管欧盟执委会、法国、意大利和西班牙对此表示支持.

**承受压力**

对意大利和西班牙而言,发行债券的问题已经变得尤为迫切.两国政府借贷成本近期均大幅上升.西班牙10年期公债收益率本周升破7%,分析师称如不寻求外界帮助,该国难以长期维持这一成本.

虽然该收益率周四降至6.5%左右,但调查显示,收益率在未来12个月不太可能下降,会一直徘徊在令人不安的7%附近.

分析师同时将美国、德国与英国公债收益率预期下调至2002年开始此项调查以来的最低,表明市场对政界仍将施加巨大压力,要求采取大胆举措应对危机.

法国总统奥朗德的助手称,奥朗德将勉强同意一个推出短期"欧元区共同国库券"的小型计划,受访分析师也认为可能有其他途径消除德国的担忧.

"最初发行的债券可能是项目专项债券或短期债券."Natixis债券分析师Rene Defossez表示."而欧元区共同债券的发行则要晚得多,尤其是因为德国不希望以出台欧元区共同债券作为解决欧元区问题的方法."

他补充道,这一立场为发展欧元区共同债券留出空间.

在认为正式的欧元区共同债券将於某个时候推出的受访者中,多数人称该债券将在2013年以後才会发行.(完)

--编译 徐文焰;审校 张若琪

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