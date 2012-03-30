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寰宇花絮 | 2012年 3月 30日 星期五 18:10 BJT

欧盟恶搞教皇 称他是拯救欧元最後希望

路透布鲁塞尔3月29日电---看似现在只有教皇本笃十六世和神圣介入才能拯救欧元。

欧洲理事会在周四发布的一份恶搞声明中宣布，将在4月1日愚人节那天召开另一场欧元区峰会来解决债务危机，教皇届时也会出席。

“教皇的出席将提供一个祈祷神圣介入来拯救欧元的机会。现在这被视为是最可信的战略。”

尽管这明显是个笑话，但声明或许会让一些人认为，欧债危机最糟糕时期看似已经过去，欧盟外交官现在正用一种更放松的方式来对待这个问题。

尽管梵蒂冈不属於欧元区国家，但它仍使用欧元。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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