欧盟恶搞教皇 称他是拯救欧元最後希望

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透布鲁塞尔3月29日电---看似现在只有教皇本笃十六世和神圣介入才能拯救欧元。
欧洲理事会在周四发布的一份恶搞声明中宣布，将在4月1日愚人节那天召开另一场欧元区峰会来解决债务危机，教皇届时也会出席。
“教皇的出席将提供一个祈祷神圣介入来拯救欧元的机会。现在这被视为是最可信的战略。”
尽管这明显是个笑话，但声明或许会让一些人认为，欧债危机最糟糕时期看似已经过去，欧盟外交官现在正用一种更放松的方式来对待这个问题。
尽管梵蒂冈不属於欧元区国家，但它仍使用欧元。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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