多数欧洲人不满欧盟 法国人尤甚--民调

路透布鲁塞尔6月5日(记者 Luke Baker/Anders Melin) - 周三发布的一项调查显示，有近三分之二的法国人认为，欧盟正在朝着错误的方向前进，有超过半数不赞同法国总统奥朗德的领导。

由盖洛普在六个欧盟国家进行的该民调还显示，多数英国人希望脱离欧盟，远高于近期多个调查的水平，这很可能令英国对就其欧盟成员国身份进行公投的需求更为迫切。

但或许最让人震惊的发现是那些与法国有关的民调结果。法国是欧盟创始成员国，但对欧盟益发失望。自奥朗德一年前就任总统以来，法国经济增长疲软且失业率不断上升。

此次民调反映出法国与德国民意不一致，不利于统一对欧盟发展方向的看法。

盖洛普的Anna Manchin在民调分析中写道：“过去为欧洲共同政策提供了最大基石的法国-德国轴线眼下正在削弱，反映出来自两国截然不同的态度。”

“法国正在失去对全球化的信心，且在欧盟内的地位日渐不安全。我们的发现反映出法国的视线从欧盟移开而转至更为紧迫国内问题的这一转变。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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