多数欧洲人不满欧盟 法国人尤甚--民调

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透布鲁塞尔6月5日(记者 Luke Baker/Anders Melin) - 周三发布的一项调查显示，有近三分之二的法国人认为，欧盟正在朝着错误的方向前进，有超过半数不赞同法国总统奥朗德的领导。
由盖洛普在六个欧盟国家进行的该民调还显示，多数英国人希望脱离欧盟，远高于近期多个调查的水平，这很可能令英国对就其欧盟成员国身份进行公投的需求更为迫切。
但或许最让人震惊的发现是那些与法国有关的民调结果。法国是欧盟创始成员国，但对欧盟益发失望。自奥朗德一年前就任总统以来，法国经济增长疲软且失业率不断上升。
此次民调反映出法国与德国民意不一致，不利于统一对欧盟发展方向的看法。
盖洛普的Anna Manchin在民调分析中写道：“过去为欧洲共同政策提供了最大基石的法国-德国轴线眼下正在削弱，反映出来自两国截然不同的态度。”
“法国正在失去对全球化的信心，且在欧盟内的地位日渐不安全。我们的发现反映出法国的视线从欧盟移开而转至更为紧迫国内问题的这一转变。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。