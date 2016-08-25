欧盟与葡萄牙就援助国有银行CGD达成一致 规模达50亿欧元

路透里斯本/布鲁塞尔8月24日 - 欧盟执委会与葡萄牙已就国有银行CGD市场化资本重组达成了原则协议，同意向该行注入至多27亿欧元(30亿美元)国有资金，此外还有近似规模的债务和股本安排。

葡萄牙仍受到2014年和2015年两宗银行救助案的影响，银行救助挫伤了投资者的信心。葡萄牙按资产计最大的银行Caixa Geral de Depositos(CGD)因大规模坏账而需要充实资本。

葡萄牙政府与欧盟进行了数月谈判，力求不将任何注资视作国家救助，且不计入预算赤字；葡萄牙政府承诺，将2016年预算赤字与国内生产总值(GDP)之比从去年的4.5%降至2.5%。

“这在欧洲是一个创新之举...这不仅对CGD是好消息，对整个葡萄牙的银行体系也是好消息，”葡萄牙财长Mario Centeno在记者会上说道，还称他预计这对赤字不会有影响。

欧盟执委会的发言人称，计划中的资本重组或将为政府提供足够高的预期回报，所以不会被视作国家救助。

根据该协议，葡萄牙将向CGD注资至多27亿欧元，将价值五亿欧元的ParCaixa股份转给CGD，并将9.6亿欧元的紧急可转换债券(CoCo)转为股本。

CGD还承诺通过发行次级债筹资10亿欧元，这意味着个人投资者可在不成为股东的情况下帮助该行扩充股本。(完)