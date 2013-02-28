独家：欧元区考虑如何帮助葡萄牙和爱尔兰重返金融市场--消息

* 或允许葡萄牙和爱尔兰在贷款偿还上采取前松后紧的安排

* 其它选择包括将现有还款时间表推后

* 预防性信贷额度也是考虑选项之一,作为直接货币交易(OMT)采用的前提条件

* 欧元区亟需纾困行动取得成功的例证

路透柏林/都柏林2月27日 - 知情人士周三透露,欧元区成员国政府正在讨论如何帮助葡萄牙和爱尔兰迅速重返资本市场,并表示倾向于推迟两国纾困贷款的偿还时间.

知情人士援引了欧盟执委会和欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)一份长达15页的讨论稿.上周欧元区成员国副财长对此进行了讨论.

欧元集团财长可能于下周一在布鲁塞尔的下次会议上商议此事.

"他们倾向于延长欧洲金融稳定机构(EFSF)和欧洲金融稳定机制(EFSM)贷款的偿还期限,以避免出现还款瓶颈."一位了解文件内容同时要求匿名的消息人士对路透称.

爱尔兰获得675亿欧元(885亿美元)国际援助,葡萄牙得到795亿.两国均被金融市场拒之门外,目前正在推行援助所要求的、严苛的结构性改革.爱尔兰的改革计划将于今年到期,葡萄牙则于明年到期.

两国若能及时地全面重返金融市场,将是欧元区的一大胜利.欧元区极力希望展示,其援助举措在危机中起到了作用.这场危机令一些国家的失业率急速攀升,也导致了意大利的选举僵局.

但爱尔兰和葡萄牙已对欧元区财长们表示,希望帮助两国在改革计划到期后退出这些计划.爱尔兰政府还希望,一旦得到允许,明年欧洲ESM纾困基金可以购买爱尔兰政府持有的银行业股权.爱尔兰银行业几乎完全由国家持股.

**几种方案**

最受青睐的选项是,允许爱尔兰和葡萄牙还款时间尽量靠后,但仍将维持在他们当前整体的还款时间框架内.

一位消息人士称,这意味着援助协议没有实质性改变,因此不需要德国下议院的首肯.

另一位消息人士表示,德国因担心需要经过下议院预算委员会或全体大会批准而阻止了一项协议.

次佳的选择是允许这两国延迟偿还贷款,超过原定期限两年半、五年或五年以上时间,尽管这更可能需要得到德国下议院的批准.

如果爱尔兰的EFSM/EFSF贷款能够延期至2015和2016年,那么届时爱尔兰到期债务规模将分别从目前的106亿和163亿降至56亿和121亿.

第三个选项是通过ESM向两国提供预防性信贷额度,这是启用欧洲央行OMT的一个条件.

葡萄牙和爱尔兰都已开始回归债券市场,爱尔兰财长Michael Noonan上周表示该国计划申请欧洲央行启用OMT,但暂时尚未开始.

爱尔兰已开始逐渐返回资本市场,在今年稍后重启债券例行标售前,计划先发行一笔10年期指标新债.

爱尔兰1月售出逾25亿欧元五年债之后,今年的长债发行目标已经完成四分之一.

葡萄牙1月以一笔五年期债券重返市场,为2011年接受援助以来首次.今年稍后该国预计将试水一笔10年债.

后两个选项是对爱尔兰和葡萄牙救助计划在不增加资金规模的条件下延期,或者彻底启用新的救援方案,都两项都不太可能达成协议.(完)

(编译 郑茵/石冠兰; 审校 程琳)

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