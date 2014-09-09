欧盟推迟对俄制裁以观察停火情况

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透布鲁塞尔9月8日 - 欧盟周一决定，由于俄罗斯卷入乌克兰冲突，将对俄采取新的制裁行动，但推迟制裁生效的时间，以便留出时间评估乌克兰的停火是否正在得到执行。
制裁原定周二生效，目的在于限制俄罗斯大型石油生产企业在欧洲的融资能力。
但制裁行动将推后几天实施，之前一些欧盟成员国政府建议暂不实施新的制裁行动，以便让摇摇欲坠的乌东部停火协议有继续执行的机会。
有外交人士指出，部分反对进一步制裁俄罗斯的欧盟国家认为，周五宣布的停火协议在周一仍大致得到执行，此次停火是一次机会，可以让欧盟免于出台新的制裁计划并招致俄罗斯的报复。
"(新制裁举措)将在未来几天经由欧盟官方公报公布生效。这将留出时间来评估停火协议及和平计划的落实情况，"欧洲理事会主席范龙佩在声明中称。
“根据(乌克兰的)形势，欧盟将从整体或局部来评估达成的制裁举措，”他在欧盟特使研究解决此问题的特别会议结束后称。
一名欧盟外交官表示，新制裁举措将于何时生效尚不确定。特使们可能将在周三讨论这个问题。
这位官员指出，制裁举措要想生效，需要获得“政治”支持，这表明欧盟内部出现分歧。
稍早，欧盟推迟了各国政府批准新制裁举措的最终期限。
欧盟在制裁俄罗斯的问题上总是存在分歧，波兰和波罗的海国家立场强硬，而匈牙利和斯洛伐克首相则公开反对制裁。(完)
(编译 郑茵/许娜；审校 白云/王兴亚)
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