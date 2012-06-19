欧盟执委会主席暗示直接资助欧洲银行

路透墨西哥洛斯卡沃斯6月18日电---欧盟(EU)执委会主席巴罗索周一暗示,需要设法向欧洲银行业直接提供支持,而非贷款给各国政府,再由政府重整受困银行资本.

巴罗索在20国集团(G20)峰会前表示,需打破高负债国家和坏账银行间的关联,并暗示可能会先从西班牙入手,但要立即行动还存在法律上的困难.

欧元区於6月9日同意援助西班牙政府1,000亿欧元(1,250亿美元),进入西班牙政府的银行救助基金,用於为该国银行业补充资本.这意味着这笔贷款将增加西班牙主权债务,令该国债务与国内生产总值(GDP)之比恶化,增加其融资成本.

"我们现预期西班牙将正式申援,然後欧元区成员国将讨论最优解决方案,"巴罗索向记者表示.

他称,不清楚具体将达成何种机制来支持西班牙银行业,但表示执委会赞成能避免西班牙政府承受更多债务的方法.

"当然,欧盟执委会...青睐尽可能避免以任何形式将各种债务--金融债和主权债混到一起的体系,因为我们相信这是会产生负面市场反应的问题之一."

德国坚决反对利用欧元区纾困基金直接为银行补充资本,因其最终会令各成员国受银行业钳制.临时的欧洲金融稳定机构(EFSF)以及永久性的欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)设计之初就是国对国之间的借贷机制.ESM将於7月启用.

因此,要允许抒困基金直接为银行注资,需修改管理二者的法律协议.这一过程需要弥合分歧,得很多时间来完成.

巴罗索表示,欧元区财长需要讨论这个议题.巴罗索的工作夥伴指出,他指的是长期计划,而不是一个能够立即实施于西班牙的措施.

在6月21-22日卢森堡举行的欧元区财长会议上,这将成为讨论的中心议题.

"我们仍需在欧元集团内进行讨论,因此要我就此事给出一个确定答复为时尚早,"巴罗索在谈及财长会议时表示.

西班牙料将最早在卢森堡会上正式申请救助,但该国是否做出这个决定,要视救助方法而定,因西班牙更青睐直接注资的方法.

G20峰会公报草案看上去将支持巴罗索的观点,会直接提及打破政府债务与银行债务间关联的必要性.(完)

--编译 梁睿雪;审校 程琳

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