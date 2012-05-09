网络侦探如何锁定你的行踪？

路透布鲁塞尔5月8日电(记者 Claire Davenport)---社交网络用户的大量增加为移动应用软件制造商和私家侦探提供了方便。後者表示，他们可利用民众的网上聊天和照片对其进行追踪，并找到其居住地。

苹果(AAPL.O)今年3月停止了对“追踪者”（stalker）移动应用软件的下载。这款应用软件仅利用社交网络上的公开信息便可告知男性其周围女性朋友的位置。

根据网络侦探的说法，其它现成的应用软件也有类似功能，甚至更加强大。

当某人用手机在Twitter上发布微博或在Flickr上传照片，潜伏在微博或照片下面的所谓地理定位数据便由此泄漏。此法可用来追踪用户所处位置，包括他们的家或上学的地方。

现为英国网络研究员的前警员史密斯(Neil Smith)表示：“有时候，你很容易查出哪间房子发布了微博。”

地理定位研究是个发展很快的领域，因多数应用软件都基於免费的开源软件。

史密斯喜欢的应用软件之一是由27岁的希腊IT工程师Ioannis Kakavas开发的一款名为Creepy的软件。

史密斯表示，通过附着在某人微博和照片中的地理定位数据，免费应用软件可帮助定位此人位置。史密斯称，他利用这款软件追踪那些针对企业客户的保险诈骗犯。

加拿大温哥华和美国亚利桑那州及科罗拉多州的警方也表示，他们在调查中使用了Creepy软件。

Kakavas表示，Twitter、Foursquare、Twitpic、Flickr等诸多社交网站可提供类似的地理定位数据。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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