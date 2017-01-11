欧盟隐私提案或损及Facebook与Gmail等广告收入

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透布鲁塞尔1月10日 - 根据欧盟执委会周二的一项提案，WhatsApp、iMessage和Gmail等在线讯息服务在追踪用户信息方面将面临更严厉的规定，这可能令依赖广告业务的企业受损。
这些网络公司将必须确保用户会话内容的机密性，并在得到用户许可后才能在线追踪用户并向其发送个性化广告。
例如，在未得到用户的明确同意之前，Gmail和Hotmail等电邮服务将不得扫描用户电邮以向其发送针对性的广告。
大部分免费在线服务依靠广告获得收入来维持运行。
据互联网广告局(Internet Advertising Bureau)，2015年在线广告支出为364亿欧元。
欧盟执委会的上述提案，把目前适用于电信运营商的一些规定扩展到了利用互联网提供呼叫及讯息服务的网络公司，这类服务被称为OTT服务。该提案也试图堵上电信业与互联网业者之间可能存在的监管缺口，主要是Facebook、谷歌和微软等美国互联网巨头。
网络广告客户表示，相关规定将损害许多网站获得资金及提供免费服务的能力。
上述提议在成为法律之前，需获得欧洲议会及欧盟成员国的批准。(完)
(编译 王琛；审校 张涛)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”