欧盟隐私提案或损及Facebook与Gmail等广告收入

路透布鲁塞尔1月10日 - 根据欧盟执委会周二的一项提案，WhatsApp、iMessage和Gmail等在线讯息服务在追踪用户信息方面将面临更严厉的规定，这可能令依赖广告业务的企业受损。

这些网络公司将必须确保用户会话内容的机密性，并在得到用户许可后才能在线追踪用户并向其发送个性化广告。

例如，在未得到用户的明确同意之前，Gmail和Hotmail等电邮服务将不得扫描用户电邮以向其发送针对性的广告。

大部分免费在线服务依靠广告获得收入来维持运行。

据互联网广告局(Internet Advertising Bureau)，2015年在线广告支出为364亿欧元。

欧盟执委会的上述提案，把目前适用于电信运营商的一些规定扩展到了利用互联网提供呼叫及讯息服务的网络公司，这类服务被称为OTT服务。该提案也试图堵上电信业与互联网业者之间可能存在的监管缺口，主要是Facebook、谷歌和微软等美国互联网巨头。

网络广告客户表示，相关规定将损害许多网站获得资金及提供免费服务的能力。

上述提议在成为法律之前，需获得欧洲议会及欧盟成员国的批准。(完)