习近平赢得欧盟承诺 考虑签署中欧自贸协议

* 同欧盟签署自由贸易协议是中国的优先任务

* 欧盟和中国寻求搁置贸易争议

* 习近平是首位访问欧盟总部的中国领导人

路透布鲁塞尔3月31日 -中国国家主席习近平周一赢得欧盟承诺，考虑同中国签署规模数十亿美元计的自由贸易协议。这是北京长久以来的一个目标，但欧盟内部对此存有分歧。

习近平是中欧1975年建交以来，首位访问布鲁塞尔欧盟总部的中国国家领导人。他敦促欧盟高级官员考虑签署自贸协议，但欧盟担心中国国有企业破坏国际贸易规则。

拥有28个成员国的欧盟首次同意，如果当前旨在改善商业关系的“投资协定”谈判取得成功，就将展开自由贸易协议(FTA)的谈判。

“商谈并完成这一涵盖投资保护和市场准入的全面中欧投资协定，将传递双方致力于加强合作并实现更远大雄心的愿景，包括从长远看，在条件成熟时签订全面深入的自贸协定，”中欧发表的联合声明称。

中国和欧盟在日益增加的贸易往来中各有所得。欧洲经济在经历数年的衰退后几无增长，且失业状况接近纪录高位；而中国经济高增长的态势亦在降温。

英国首相卡梅伦在去年12月访问北京时对该协议表达了强烈的支持意愿，但包括法国、意大利和西班牙在内的不少其他欧盟成员国则态度谨慎，称中国试图利用廉价且享受补贴的出口产品来占领欧洲市场。

**大熊猫外交**

比利时是习近平访欧行程的最后一站，他将自由贸易协定做为对欧盟政策的中心，甚至在访问比利时期间去动物园看望租借给比利时的一对中国大熊猫，想用“大熊猫外交”打动欧洲官员。

据参与周一峰会的一位欧盟官员称，习近平力促欧盟考虑自由贸易协定。这位官员在习近平与欧洲理事会主席范龙佩和欧盟(EU)执委会主席巴罗索的会谈后表示，“中国希望进一步推进自由贸易协定。”

“欧盟同意将此作为中期目标。但我们希望首先推动投资协定。”

中国外交部在声明中称，双方应开始自由贸易协定的可行性研究，并共同提升中国-欧盟贸易的质量和水平。

欧洲是中国最大的贸易伙伴，中国则是欧盟第二大贸易伙伴，仅次于美国。欧盟和中国之间的贸易额自2003年以来已经增加一倍，至每日超过10亿欧元（14亿美元）。(完)

(翻译 侯向明/张荻； 审校 徐文焰/于春红)

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