欧盟执委会提议削减刷卡支付的收费

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透布鲁塞尔7月24日 - 欧盟执委会周三提议对银行收取的刷卡处理费设置上限，这样做有可能降低消费者的成本负担。
这项提案还有可能防止企业的额外收费，譬如航空公司在旅客用某些卡片支付航班费用时额外收费。
执委会称，对额外收费进行限制可以为消费者每年节省7.3亿欧元(9.6494亿美元)，对银行间刷卡处理费全面设限，可为零售商节省60亿欧元。
执委会希望这项新规能够扩大零售商接受卡片的范围，预计可将银行业收取的最高费率限制在借记卡交易金额的0.2%，信用卡交易金额的0.3%水平。目前的费率水平最高可达1.5%。
但零售商认为这项提案还远远不够。
“应该改为收取固定费用，”零售商游说团体EuroCommerce的人士Ruth Milligan表示，“没道理按百分比收费，因为电子系统已经是现成的，处理的成本很低，每笔交易才一分钱。”(完)
(编译 郑茵 审校 于春红)
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