焦点：欧盟敦促普京改变态度 峰会未就制裁俄罗斯达成一致

图中为欧盟外交及安全政策高级代表莫盖里尼。 REUTERS/Valentyn Ogirenko

路透布鲁塞尔12月18日 - 欧盟外交及安全政策高级代表莫盖里尼敦促俄罗斯总统普京“彻底改变态度”，并开始采取合作立场。欧盟领导人召开峰会，制定针对经济遇挫的俄罗斯的长期策略。

莫盖里尼称，由于油价暴跌以及西方制裁，俄罗斯爆发金融危机，这“不是好消息”，并加剧了危险的全球动荡。她周四到达布鲁塞尔参加欧盟峰会时做出这番表态。

“普京总统及俄罗斯其他领导人应认真考虑，有必要彻底改变对待全球其它地区的态度，采取合作立场，”她说。之前普京为今年在乌克兰的做法辩护，一些人担心这是新冷战的前奏。

“全球从来没有像现在这样危险和动荡，”莫盖里尼表示。她将向欧盟各国领导人通报本周与乌克兰领导人在基辅的沟通情况。“如果我们能设法建立建设性的关系，那将是好消息。”

在莫斯科举行的三个小时的年底记者会上，普京谴责西方国家建立起一座“无形的”柏林墙来限制俄罗斯，他同时向选民保证，俄罗斯经济将会复苏。

主持本次峰会的欧洲理事会新任主席图斯克(Donald Tusk)表示，讨论对俄关系，是保证欧盟东部边界稳定的关键。

“形势发展极富戏剧化且瞬息万变，当然...要求反应迅速，”图斯克说。他直到今年稍早一直担任波兰总理，且在俄乌冲突中强烈支持乌方。

他提到当天稍早欧盟加强对俄经济制裁，不允许在俄占领的克里米亚地区进行投资--莫斯科方面称此举“无法让人接受”。

“如果不能形成恰当统一、且严格负责的对俄策略，就不可能找到乌克兰问题的长久解决之道，”图斯克在到达时对记者表示。他主持上任后的首次欧盟峰会。

**不准备采取新的制裁行动**

俄罗斯在东欧的前卫星国家中一些立场强硬派，表示对于普京可能被激怒以及俄罗斯金融危机对其它欧洲经济体产生影响的担忧，或许会促使欧盟强国减轻制裁，或撤回对乌克兰的政治和经济支持。

欧盟各国领导人将在宴会上讨论俄罗斯和乌克兰问题，但外交人士表示，他们并未就减轻或增加制裁形成共识。目前对俄制裁将持续到明年夏季。

意大利总理伦齐主张不要恶化东西方关系。他表示：“绝对不要实施新的制裁。”

法国总统奥朗德表示：“如果俄罗斯传递出我们期望的信号，那么就没有理由实施新的制裁，我们还会考虑如何降低制裁。”

图斯克表示，资金紧张的欧盟应加大对乌克兰的援助。“现在我们应发出强有力的信号，表明我们还准备进一步从财政上支持乌克兰，就像之前在政治方面的支持一样。”

对于针对俄罗斯的长期立场前景，他还补充称，“我认为现代、稳定、独立的乌克兰显然是新策略的基础。”

但欧盟执委会主席贾克强调，欧盟在援助乌克兰方面正“达到预算极限”。(完)

(编译 李爽/郑茵 审校 张涛/杜明霞)

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