欧元区经济第二季下滑 强劲出口难改整体萎缩走势

* 欧元区4-6月当季GDP萎缩0.2%

* 出口虽有成长,但服务业及消费行业疲弱

路透布鲁塞尔9月6日电---强劲的出口限制了欧元区第二季经济的萎缩程度,但投资的下降、库存及民间消费状况却凸显出欧元区经济疲弱的程度.

欧元统计局周四公布,欧元区第二季国内生产总值(GDP)确认为较前季下滑0.2%,较上年同期下滑0.5%.

将近三年前从希腊开始爆发的欧债危机,破坏了欧洲从2008/09金融危机中的复苏,欧元区2012年全年产出可能萎缩一整年,让欧元区在短短三年的时间内就两度陷入衰退.

若不是今年第一季经济仅是停滞,欧元区从技术上来说可能早已进入衰退.由於主权债危机,2011年最後一季经济成长按季萎缩了0.3%.

欧洲统计局表示,相较于第一季,家庭消费的下降给第二季GDP终值构成了0.1个百分点的拖累,同时投资萎缩和库存又分别给GDP造成了0.2个百分点的拖累.

不过,出口表现强劲,为GDP贡献了0.6个百分点;进口则起到拖累作用.贸易对GDP的净贡献为0.2个百分点.

多数分析师认为欧元区经济今年将至少萎缩0.3%.该地区占全球经济产出的16%.

周三公布的数据显示,7月零售销售数据下降,8月欧元区服务业活动亦收缩,均表明了经济的疲弱程度,且预示第三季欧元区经济可能再现萎缩.

经济衰退在南欧大部分地区已成为现实.而欧元区最大的两个经济体--德国和法国也开始感受到欧债危机的影响,因西班牙和意大利减少进口两国产品.

欧洲8月消费者信心跌至38个月低位,不过该指标的意义不太大,因欧元区经济略超一半部分由国内支出所推动.

欧盟领导人在6月峰会上同意向欧洲经济注入1,200亿欧元(1,510亿美元),以平衡公共部门裁员和支出削减带来的影响.

欧洲央行在7月时将利率降至0.75%的纪录低位,以此降低家庭和企业的借贷成本,但此举和欧盟的"成长协定"都不太可能扭转低迷的局势.

投资者转而关注周四稍晚召开的欧洲央行政策会议,该央行预计将提出新的计划来降低西班牙和意大利的高借贷成本.(完)

--编译 李婷仪/洪曦;审校 侯向明/丁琦

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