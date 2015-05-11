欧盟反垄断监管部门向高通竞争对手质询高通的业务操作

路透布鲁塞尔5月8日 - 路透见到的一份文件显示，欧盟反垄断监管部门向美国晶片厂商高通(Qualcomm)(QCOM.O)的竞争对手质询，高通的业务操作及其产品授权方式给它们带来了何种影响；这是七个月前启动的一项调查的部分内容。

近年来，高通在欧洲、美国、中国、日本和韩国一直感受到监管压力，监管机构重点监督该公司的授权模式，及该公司在专利方面的影响。

该公司营收的大部分来自基频芯片业务，但获利中的一大部分来自于CDMA手机技术的专利授权收入。

高通上月在向监管机构申报文件中表示，欧盟执委会去年10月通知高通，正在调查高通晶片的营销方式，以及向客户提供的回扣和财务激励措施。

上周，在发给高通竞争对手的调查问卷中，欧盟反垄断监管部门询问了高通的一些经营方式对这些公司业务带来的影响，比如说手机厂商可以使用高通之前已授权专利的“通行权”(pass-through right)。

另外，欧盟反垄断部门还想知道，这些公司对交叉授权和互不主张规定(mutual non-assertion provision)的看法；根据互不主张规定，企业同意相互之间不执行专利权。

这份问卷共有40多道题，受访企业可以在5月中之前做出回覆。

欧盟执委会发言人拒绝置评，高通暂时没有置评。

这是欧盟针对高通的两项调查之一。另一项调查始于2010年，因为高通竞争对手英伟达(Nvidia)(NVDA.O)的子公司--英国手机芯片制造商Icera对高通的折扣和财务激励措施提起投诉。

2009年，在爱立信(ERICb.ST)和德州仪器(TXN.O)等公司撤诉之后，欧盟执委会取消了对高通专利权利金持续两年的调查。(完)

(编译 王颖/李春喜 审校 张明钧)

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