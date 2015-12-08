欧盟指控高通为竞争对手设置障碍

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透布鲁塞尔12月8日 - 欧盟反垄断监管机构周二指控美国芯片厂商高通(QCOM.O)采用妨碍竞争的作法，给竞争对手设置障碍。
在7月开始正式调查之后，欧盟执委会提出了上述指控。
“执委会已通知高通初步结论，即高通可能非法向一家大客户支付了款项，以便其专一使用其芯片组，并以低于成本出售芯片组，企图迫使一家竞争者退出市场。”欧盟执委会表示。(完)
(编译 张涛；审校 于春红)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。