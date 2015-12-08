欧盟指控高通为竞争对手设置障碍

路透布鲁塞尔12月8日 - 欧盟反垄断监管机构周二指控美国芯片厂商高通(QCOM.O)采用妨碍竞争的作法，给竞争对手设置障碍。

在7月开始正式调查之后，欧盟执委会提出了上述指控。

“执委会已通知高通初步结论，即高通可能非法向一家大客户支付了款项，以便其专一使用其芯片组，并以低于成本出售芯片组，企图迫使一家竞争者退出市场。”欧盟执委会表示。(完)