欧洲实施量化宽松前 欧元区各国央行已暗中印钞--研究

路透法兰克福12月11日 - 一项学术研究指出，欧元区各国央行在过去十年内运用不透明的工具印钞，暗中买进数以千亿欧元计资产，藉以达成货币政策以外的目的。

虽然欧洲央行1.5万亿(兆)欧元量化宽松为人所熟知，但其他购买债券及其他资产的措施则是由研究人员Daniel Hoffmann首度揭露。

Hoffman的研究是他博士论文的一部分，如今已经出版，序言则是由批评欧洲央行不遗余力的德国智库Ifo主席辛纳所撰写，这份研究已然使得德国境内对于欧元区央行缺乏透明度的批评升温。

根据Hoffman将各国央行资产负债表加总后所得数据，各国央行所持有的总资产超过正常货币政策操作的部分已在去年底时扩大至6,230亿欧元，2005年时则为2,140亿欧元。

这份研究引发各界对于各国央行运用此一工具的诸多质疑，特别是在2008-12年金融危机期间，当时多国政府公债收益率上扬，促使他们寻求金融援助；此一工具旨在达成货币政策以外的目的，例如管理各国央行养老基金等。

在金融危机期间，购买资产的金额显着膨胀，其中尤以法国、意大利、希腊及爱尔兰央行为最。

欧洲央行执委普雷特在德国商报(Handelsblatt)周四刊登的专访中指出，“我认为就此事加强透明度并不是问题...但必须由管理委员会做出决议。”

欧洲央行周四在官网表示，通过净金融资产协议(ANFA)不会导致“印钞失控”，因为每个国家央行可以购买的资产规模都有上限限制，以防其干扰货币政策。

但这些限制并未公布，各国央行必须通知欧洲央行他们买了什么，不过并非所有央行都公布详细信息。

这份研究发现，在各国央行资产负债表中被归为“其他证券”类的资产规模从2005年的1,226亿欧元跳增至2014年的3,749亿欧元，这部分资产就是通过自己印钞购买的资产。

据欧元区国家合并财务数据，目前这部分资产的规模为3,582亿欧元。

“这一数量的增加...几乎完全避开了公众的视线，”Hoffmann在这份研究中称。

欧元区一位消息人士表示，截至2014年底，区内各国央行持有的非货币目的资产总计为5,750亿欧元。

Hoffmann的数据让人质疑，各国央行购买资产可能是为负债沉重的欧元区政府或处境艰难的机构提供资金支持。

对于那些认为会干扰欧元体系任务的各国央行的行动，欧洲央行管委会可以三分之二多数予以否决。欧洲央行总裁德拉吉称，他并不担心会出现违规行为。

“我完全排除货币融资的可能性，”他上周表示。“他们(各国央行)不是从初级市场买入资产，他们的投资政策也相当广泛。”(完)