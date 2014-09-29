版本:
中国
国际财经 | 2014年 9月 30日 星期二 07:40 BJT

欧洲利率操纵案调查工作展开后 已解雇八名员工--莱斯银行集团

路透伦敦9月29日 - 莱斯银行集团(LLOY.L)周一表示，在利率操纵案调查启动后，已解雇八名员工。7月时该集团向美国和英国监管机构缴纳了罚金。

莱斯银行集团表示，约300万英镑(490万美元)未分配的奖金被罚没。

莱斯银行集团8月时认缴总额3.7亿美元的罚款，因参与操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)利率，并企图操纵一项政府援助银行的贷款项目收费。该行还可能面临进一步的处罚。(完)

(编译 洪曦; 审校 田建华)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐