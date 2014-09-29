欧洲利率操纵案调查工作展开后 已解雇八名员工--莱斯银行集团

油价下跌 因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透伦敦9月29日 - 莱斯银行集团(LLOY.L)周一表示，在利率操纵案调查启动后，已解雇八名员工。7月时该集团向美国和英国监管机构缴纳了罚金。
莱斯银行集团表示，约300万英镑(490万美元)未分配的奖金被罚没。
莱斯银行集团8月时认缴总额3.7亿美元的罚款，因参与操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)利率，并企图操纵一项政府援助银行的贷款项目收费。该行还可能面临进一步的处罚。(完)
(编译 洪曦; 审校 田建华)
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