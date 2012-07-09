欧盟官员拟将操纵指标利率行为定性为刑事犯罪

俄罗斯2月石油产量与1月持平 减产努力暂停
路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
路透布鲁塞尔7月9日电---欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔的发言人周一表示,巴尼尔(Michel Barnier)打算提议新规,将操纵Libor等指标利率的行为定性为犯罪.
巴尼尔希望修订已提议的针对滥用市场地位行为的法案,该立法旨在打击内幕交易和其它违规行为,包括操纵Libor等指标利率.
巴尼尔的发言人说,"我们需要汲取Libor操纵案的教训.我们希望修补已提议的滥用市场地位法案的监管漏洞,把直接操纵Libor等市场指数的行为包含进来."
欧洲议会和欧盟成员国政府正在就针对滥用市场地位的提案进行协商.该提案将内幕交易和市场操纵行为定性为刑事犯罪,并设定相应的最低罚金.(完)
--编译 白云; 审校 高琦
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路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
路透首尔3月2日 - 韩国乐天一高层称，该公司旗下韩国乐天免税店网站周四遭到中国黑客攻击。 上述高层对路透表示，该网站自0300GMT时开始瘫痪，因其服务器遭到分布式拒绝服务黑客攻击。 之前乐天集团一联属公司准许向政府出让一地块，这样韩国政府就可以在此部署萨德导弹防御系统。(完) (编译 李爽 审校 白云)
路透香港3月2日 - 贝莱德(Blackrock)旗下一附属公司成为第一家获得人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度的美国资产管理公司，将可投资中国资本市场。