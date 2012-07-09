欧盟官员拟将操纵指标利率行为定性为刑事犯罪

路透布鲁塞尔7月9日电---欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔的发言人周一表示,巴尼尔(Michel Barnier)打算提议新规,将操纵Libor等指标利率的行为定性为犯罪.

巴尼尔希望修订已提议的针对滥用市场地位行为的法案,该立法旨在打击内幕交易和其它违规行为,包括操纵Libor等指标利率.

巴尼尔的发言人说,"我们需要汲取Libor操纵案的教训.我们希望修补已提议的滥用市场地位法案的监管漏洞,把直接操纵Libor等市场指数的行为包含进来."

欧洲议会和欧盟成员国政府正在就针对滥用市场地位的提案进行协商.该提案将内幕交易和市场操纵行为定性为刑事犯罪,并设定相应的最低罚金.(完)

--编译 白云; 审校 高琦

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