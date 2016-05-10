德国财长敦促央行逐步提高处于纪录低位的利率

路透柏林5月10日 - 德国财长朔伊布勒周二表示，央行应开始寻找逐步提高位于纪录低点的利率的方法，不过他未点名欧洲央行(ECB)。他经常批评欧洲央行的货币政策。

“我一再说零利率和负利率蕴含巨大的政治风险，而我们实行的就是这样的利率，”朔伊布勒在德国商报(Handelsblatt)主办的活动上表示。“因此我更希望央行逐步找到方法，缓慢、谨慎地退出非常货币政策。”

朔伊布勒还表示，他预计两周内将与希腊就改革达成一致。达成协议后金主才会对希腊发放新的贷款。他排除了对希腊减债的可能性。(完)