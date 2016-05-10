德国财长敦促央行逐步提高处于纪录低位的利率

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透柏林5月10日 - 德国财长朔伊布勒周二表示，央行应开始寻找逐步提高位于纪录低点的利率的方法，不过他未点名欧洲央行(ECB)。他经常批评欧洲央行的货币政策。
“我一再说零利率和负利率蕴含巨大的政治风险，而我们实行的就是这样的利率，”朔伊布勒在德国商报(Handelsblatt)主办的活动上表示。“因此我更希望央行逐步找到方法，缓慢、谨慎地退出非常货币政策。”
朔伊布勒还表示，他预计两周内将与希腊就改革达成一致。达成协议后金主才会对希腊发放新的贷款。他排除了对希腊减债的可能性。(完)
(编译 李爽 审校 张涛)
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。