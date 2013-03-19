主要评级机构未充分披露评级方法--欧盟监管机构

路透伦敦3月18日 - 欧盟的市场监管机构批评全球三大评级机构，指责其评估银行的方法缺乏透明度，并要求对他们对相关方法进行更加可靠的内部评估。

欧洲证券和市场管理局(ESMA)表示，穆迪(MCO.N)、惠誉(LBCP.PA)和标准普尔MHP.N未充分披露其用于编制评级的内部方法，以及如何评估这些方法。

ESMA周一表示，其年度检查发现，评级机构普遍未“充分反映”欧盟法规的主要要求。

“考虑到信用评级在金融市场上继续发挥着重要作用，评级机构在其业务中找出和纠正这些问题具有极其重要的意义。这些问题或破坏其独立性、客观性和信用评级质量，”ESMA主席麦尧尔表示。

总部设在巴黎的ESMA还提出了针对三大评级机构的“补救行动计划”。

这些机构将须详细列出用于银行评估的所有相关因素、模型、假设和标准。

它们还须保存较完善的记录，并改进对其评级方法的内部评估。

穆迪的发言人Daniel Piels表示，“穆迪全力遵守欧洲监管规定，并将进一步改进与评级相关的透明度、表现和流程，以配合ESMA对评级行业的持续监督。”

无法立即联系到标准普尔和惠誉对此置评。(完)

(编译 丁琦；审校 张涛)

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