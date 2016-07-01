欧洲评等：标普调降欧盟债信评级至“AA”，因忧心欧盟团结程度

路透6月30日 - 债信评级机构标准普尔周四调降欧盟信用评级，称在英国决定脱欧后对欧盟的团结感到担心；不过一名欧盟高级官员表示，此举的影响不大。

标普将欧盟债信评级从“AA+”降为“AA”，并在声明中称已经“对欧盟内部的团结程度作出了重新评估”，欧盟在失去英国后，预算灵活度可能会减弱。

欧洲一些反欧盟的党派对英国脱欧的决定表示欢迎，并呼吁本国也进行脱欧公投，特别是法国。

“收入预估、长期资本规划和针对欧盟重要的金融缓冲作出调整，将面临更大的不确定性，”标普在声明中称。

不过标普指出，评级展望为稳定。

和欧盟经济政策有关的一名高级欧盟官员表示，欧盟应该不会受到单一评级机构降评的影响，因为投资者会均衡考虑所有资本要求评级，意味着欧盟实际上仍保持着最高档信用评级。

该官员表示，布鲁塞尔认为不会有其他评级下调行动的跟进。

欧元区救助基金欧洲稳定机制(ESM)的发言人拒绝置评。(完)